Суд над Бабарико снова отложили









TUT.BY. 23 февраля стало известно, что в суде по делу Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка был объявлен перерыв как минимум до 9 марта. Заседания были отложены из-за болезни одного из участников процесса. Однако и 9 марта заседание суда не состоится, пишет





— Перед выходными нам секретарь судьи сказала, что 9 и 10 не будет заседаний, в остальном — мы дополнительной информацией не владеем, — сказал журналистам адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.