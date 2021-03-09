|
Суд над Бабарико снова отложили
Источник материала: Партизан
Заседаний суда, которые были назначены на 9 и 10 марта, не будет.
23 февраля стало известно, что в суде по делу Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка был объявлен перерыв как минимум до 9 марта. Заседания были отложены из-за болезни одного из участников процесса. Однако и 9 марта заседание суда не состоится, пишет
— Перед выходными нам секретарь судьи сказала, что 9 и 10 не будет заседаний, в остальном — мы дополнительной информацией не владеем, — сказал журналистам адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заседаний суда, которые были назначены на 9 и 10 марта, не будет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)