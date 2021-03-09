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Суд над Бабарико снова отложили

09.03.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заседаний суда, которые были назначены на 9 и 10 марта, не будет.



23 февраля стало известно, что в суде по делу Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка был объявлен перерыв как минимум до 9 марта. Заседания были отложены из-за болезни одного из участников процесса. Однако и 9 марта заседание суда не состоится, пишет TUT.BY.

— Перед выходными нам секретарь судьи сказала, что 9 и 10 не будет заседаний, в остальном — мы дополнительной информацией не владеем, — сказал журналистам адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.
 
 
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Заседаний суда, которые были назначены на 9 и 10 марта, не будет.
 
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