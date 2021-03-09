По его словам, сейчас идет подготовка к визиту премьер-министра России Михаила Мишустина в Беларусь, где у него запланированы переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко.





"Повестка та же самая – мы должны стать сильнее совместно. Мы должны находить точки приложения сил на совместные производства. Мы должны уйти от сиюминутных споров, а даже если они и есть, не делать из них вселенскую трагедию", - отметил глава российской дипмиссии.





После чего добавил, что это не даст поводов подтрунивать над отношениями двух стран: "Самое главное – мы должны подтвердить стратегию экономического взаимодействия".





"Эта встреча (премьеров России и Беларуси – Sputnik) будет также успешно на это работать", - подытожил Мезенцев.



