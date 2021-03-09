"Это люди, которых никто не выбирал" Российский посол объяснил причину нежелания общаться с представителями беларуского народа









РБК . По словам Мезенцева, российские дипломаты не готовы вести разговор с теми силами, которые нацелены на «подрыв государственных устоев». Об этом он рассказал в интервью. По словам Мезенцева, российские дипломаты не готовы вести разговор с теми силами, которые нацелены на «подрыв государственных устоев».





«Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь», — объяснил посол.





По словам Мезенцева, просьбу о встрече представители беларуского народа направляли ему лично.





«Предметом встречи обозначались в том числе направления взаимодействия так называемого Координационного совета с Российской Федерацией», — рассказал он.





По словам Мезенцева, он не понимает суть Координационного совета и в какой организационной форме он существует.





«Он один или их, может быть, пять, или двадцать — это люди, которых никто никогда не выбирал, это люди, не обличенные доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми. Не дело сейчас определять мотивацию этих поступков. Но это такое одно из общественных объединений, может быть, такое же, как общество любителей книги, филателистов, нумизматов, болельщиков того или иного клуба.





Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти», — так российский посол отозвался о работе Координационного совета. А реакцию властей Беларуси на создание и работу координационного совета он назвал «адекватной и конституционной».





Напомним, Координационный совет был создан по предложению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской для передачи власти от нелегитимного правящего режима реальным представителям народа.





Чтобы этого не допустить, режим вынудил членов президиума КС, среди которых и нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич, покинуть страну. Кто этого не сделал, был арестован - за решеткой уже полгода находятся члены президиума КС Мария Колесникова и Максим Знак, Илья Салей - под домашним арестом.



