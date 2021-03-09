Хамство и избиения. Как беларусов преследуют за родной язык

"Я живу в Беларуси и говорю по-беларуски, но почти каждый день, когда я выхожу на улицу, я сталкиваюсь из-за этого с дискриминацией. За беларуский язык в стране могут оскорбить и унизить, а также невозможно заключить договор или получить образование", - рассказывает DW активистка Алина Нагорная.





Эта ситуация вдохновила девушку написать книгу "Мова 404", где она собрала более 100 реальных историй беларусов, которые столкнулись с трудностями, а иногда и физическим насилием - просто из-за того, что говорят на беларуском языке.





Власти Беларуси не поддерживают беларуский язык

краудфандинга собирает средства на публикацию книги - за 10 дней удалось собрать 68% от необходимой суммы, что, по мнению активистки, показывает актуальность проблемы для Беларуси. "Этой книгой я хочу показать существование проблемы - как людей дискриминируют из-за языка, причем государственного", - поясняет Нагорная. Сейчас девушка с помощьюсобирает средства на публикацию книги - за 10 дней удалось собрать 68% от необходимой суммы, что, по мнению активистки, показывает актуальность проблемы для Беларуси.





Впрочем, защищает языковые права беларусов Алина Нагорная уже давно - благодаря усилиям инициативы "Умовы для мовы", которую она представляет, в Беларуси появились информационные таблички, шильды, на беларуском языке, билеты на общественный транспорт в большинстве городов, а также возможность заключать договор с ЖКХ.





Однако без языковой политики государства, которая, по словам Нагорной, сейчас отсутствует, довольно трудно отстаивать интересы беларускоязычных людей.





Ситуация с беларуским языком в стране с каждым годом ухудшается. Если в 1999 году белорусский язык назвали родным 85,6% белорусов, то, согласно данным последней переписи 2019 года, - лишь 61,2% населения. А доля тех, кто пользуется беларуским языком при общении дома, еще меньше - 28,5% беларусов.





"Сейчас власти вообще ничего не предпринимают, и беларуского языка повсюду становится все меньше - например, с каждый годом все меньше школьников учится по-беларуски. Получается, что беларуский язык в Беларуси выполняет декоративную функцию", - с разочарованием отмечает Алина Нагорная.





За беларуский язык в Беларуси могут избить

Книга "Мова 404" собрала совершенно разные истории беларусов о языковой дискриминации. Алина Нагорная говорит, что каждая история из книги ее трогает, ведь со многими описанными ситуациями она сталкивалась и сама:





"Кому-то хамили и требовали "говорить на человеческом языке", отказывались оформлять счет в банке, не б ли на работу или увольняли, отказывали в официальных бланках на беларуском языке - это все разные формы дискриминации".





В качестве примера ежедневной бытовой дискриминации активистка приводит историю минчанки Натальи Альховой. Женщина рассказала, что однажды из-за использования беларуского языка у нее завязалась перепалка с прохожей на улице, а в магазинах и на рынке она постоянно сталкивается с требованием "говорить на нормальном языке".





Кроме того, есть в книге Нагорной и истории с насилием из-за белорусского языка - они связаны с протестами против результатов президентских выборов, которые начались в стране 9 августа прошлого года.





Алесь Пушкин рассказал DW, что его избивали в изоляторе на улице Окрестина во время первых дней протестов, когда он вышел с плакатами на мирный протест из-за Александра Тарайковского. Так, художникрассказал DW, что его избивали в изоляторе на улице Окрестина во время первых дней протестов, когда он вышел с плакатами на мирный протест из-за новостей о смерти демонстранта





"У меня с собой была декларация на беларуском, я там написал, почему иду протестовать - чтобы Лукашенко признал поражение, за новые выборы, возврат к парламентской республике. Я понимал, что меня арестуют, и эту декларацию взял с собой, чтобы на суде показывать, что я шел с мирным протестом", - говорит Пушкин.





Содержание на Окрестина Алесь Пушкин описывает не иначе как пытки, по его словам, людей избивали всю ночь.





"В какой-то момент омоновцы нашли мою декларацию, увидели, что она по-белорусски и сказали, что будут бить того, кто ее написал. Омоновец зачитывал ее вслух, и меня сильно избили за это. Другие заключенные даже удивлялись, что меня так сильно и показательно били за беларуский язык".





Беларускоязычным на Окрестина отказывали в медпомощи

Другой демонстрант, Алесь Толстыко в беседе с DW рассказал, что использование беларуского языка стало причиной, по которой ему отказывали в медицинской помощи во время отбывания "суток" после задержания в октябре на одном из маршей.





"Как только я попал на Окрестина, я попросил медицинскую помощь, а мне они сказали, мол, мы вас не понимаем и медиков у нас для вас нет, хотя я видел, что рядом ходила женщина в белом халате".





Однако когда мужчине стало совсем плохо, врач к нему все же пришла. "Но после того, как меня перевели в изолятор в Жодино, ситуация повторилась. На большинство моих просьб отвечали, что пока я не буду говорить на "нормальном" языке, меня тут никто не услышит", - рассказывает Александр Толстыко.





В целом в связи с протестами языковая ситуация в Беларуси особо не поменялась, отмечает Нагорная.





"Да, появилось больше людей, которые захотели говорить по-беларуски, но это ничего не меняет по существу, ведь они каждый день сталкиваются с дискриминацией. Нужно переходить на другой уровень и защищать свои права, а это требует много усилий".





Говоря о будущем беларуского языка в Беларуси, активистка надеется на улучшение ситуации. "Главное, чтобы люди поняли, зачем им нужен беларуский язык, ведь он приближает нас к независимости".