Источник материала: Tut.by

В Международный женский день были объявлены победители конкурса «Женский автомобиль года — 2021» (Women's World Car of the Year).





Конкурс «Женский автомобиль года» впервые был проведен в 2011 году. Его жюри состоит исключительно из женщин, которые работают в крупнейших автомобильных СМИ. В этом году в его состав входят 48 журналисток из 38 стран мира. Они выбирали лучшие модели из тех, премьера которых состоялась с января по декабрь 2020 года. В каждой из девяти номинаций конкурса было выбрано по три автомобиля-финалиста, один из которых впоследствии и был объявлен победителем. Среди критериев оценки автомобиля, которыми руководствуются члены жюри — безопасность, качество, цена, дизайн, комфорт и экологичность.









Главный титул конкурса (World's Best Car of the Year) в этот раз достался Land Rover Defender , который также первенствовал в номинации «Лучший среднеразмерный SUV» (Best Medium SUV). В номинации «Семейный автомобиль» (Best Family Car) первое место заняла Skoda Octavia нового поколения. Лучшим городским автомобилем (Best Urban Car) женскими экспертами был признан Peugeot 208 , а соплатформенный кроссовер 2008 стал соответственно лучшим городским «паркетником» (Best Urban SUV).





В категории «Роскошный автомобиль» (Best Luxury Car) наиболее высокую оценку поставили кабриолету Lexus LC500 , в номинации «Лучший большой SUV» (Best Large SUV) «золото» взял Kia Sorento , а Ford F-150 стал лучшим женским полноприводным автомобилем и пикапом (Best 4×4 & Pick-Up). Наконец, лучшим спорткаром года (Best Performance Car), по мнению женщин, является Ferrari F8 Spider, а Honda e стал победителем в категории «Лучший электромобиль» (Best EV).

