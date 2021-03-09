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Объявлены победители конкурса «Женский автомобиль года»
Источник материала: Tut.by
В Международный женский день были объявлены победители конкурса «Женский автомобиль года — 2021» (Women's World Car of the Year).
Конкурс «Женский автомобиль года» впервые был проведен в 2011 году. Его жюри состоит исключительно из женщин, которые работают в крупнейших автомобильных СМИ. В этом году в его состав входят 48 журналисток из 38 стран мира. Они выбирали лучшие модели из тех, премьера которых состоялась с января по декабрь 2020 года. В каждой из девяти номинаций конкурса было выбрано по три автомобиля-финалиста, один из которых впоследствии и был объявлен победителем. Среди критериев оценки автомобиля, которыми руководствуются члены жюри — безопасность, качество, цена, дизайн, комфорт и экологичность.
Главный титул конкурса (World's Best Car of the Year) в этот раз достался
В категории «Роскошный автомобиль» (Best Luxury Car) наиболее высокую оценку поставили кабриолету
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Вчера, в Международный женский день были объявлены победители конкурса «Женский автомобиль года - 2021» (Women's World Car of the Year).
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