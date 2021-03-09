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Фанатки снова выкупили рекламную площадку на фасаде БЦ Futuris, чтобы показать портрет кумира

09.03.2021 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

8 марта на фасаде столичного бизнес-центра Futuris, который также используется как рекламная площадка, показали портрет вокалиста южнокорейской группы BTS Мин Юнги, более известного как Шуга и Agust D. Так минские фанатки поздравили популярного музыканта с днем рождения, который он сегодня отмечает.

9 марта Agust D отмечает 28-летие. Вчера вечером в честь дня рождения артиста его изображение появилось на здании минского бизнес-центра Futuris, который находится в районе станции метро «Борисовский тракт». Фанатки сообщили, что изображение транслировалось с 18.00 до 00.00 по минскому времени, по времени Южной Кореи это с полуночи до 6 утра.

Традиция поздравлять айдола любимой группы на самой заметной площадке города не нова, в Минске ее уже проводили в феврале, тогда фанатки поздравляли другого участника BTS Чона Хосока. В тот день акция получилась довольно масштабной, кроме Минска в ней принимали участие несколько российских городов (Питер, Москва).

К нынешней акции городов присоединилось куда больше: это и Москва (Останкинская телебашня), и Санкт-Петербург (БЦ Leader Tower) и Екатеринбург (БЦ «Деловой центр»), а также Владивосток, Владимир, Волгоград, Ижевск, Казань, Кызыл, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск и еще десяток городов.

BTS — суперпопулярная k-pop-группа, которая появилась в 2013 году. Коллектив стал первой айдол-группой, которая выступила на стадионе Америки, и первым из корейских бендов возглавил чарты Billboard. В составе семь участников. Парни читают рэп на корейском языке, снимают кислотные клипы, занимаются благотворительностью и один за другим бьют рекорды в музыкальной индустрии.

По информации шведской компании Spotify, BTS являются самой популярной группой у белорусов в 2020 году.

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Теги: Минск
 
 
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8 марта на фасаде столичного бизнес-центра Futuris показали портрет вокалиста южнокорейской группы BTS Мин Юнги, более известного как Шуга и Agust D. Так минские фанатки...
 
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