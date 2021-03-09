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Первая леди США Джилл Байден вышла на публику в платье как у Меган Маркл

09.03.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Первая леди США удивила поклонников: Джилл Байден вышла в свет, скопировав новый образ жены принца Гарри Меган Маркл.

Праздничный день миссис Байден посвятила женщинам-лидерам. Первая леди выступила с проникновенной речью на премии "Мужественные женщины" и рассказала о смелых сотрудницах Госдепартамента, работающих во имя светлого будущего страны. Но ажиотаж вызвали не трогательные слова Джилл, а ее внешний вид.

Для публичного обращения первая леди выбрала платье с лимонным принтом от Oscar de la Renta. В таком же наряде, но другого кроя, ранее появилась беременная Меган Маркл перед выходом скандального интервью с Опрой Уинфри.

Пользователи социальных сетей начали гадать - что же скрывает образ Джилл Байден на самом деле. Кто-то предположил, что великие женщины и их стилисты мыслят одинаково, а кто-то заподозрил, что таким образом первая леди захотела поддержать соотечественницу. Тем более, что американское правительство горячо поддержало идею откровенного интервью герцогов на телевидении.

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Пользователи социальных сетей подозревают, что таким образом жена новоиспеченного президента США решила поддержать мятежницу.
 
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