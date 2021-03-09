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Экономические последствия пандемии коронавируса COVID-19 для СНГ
09.03.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Мероприятие пройдет в рамках Международного экономического форума государств – участников СНГ "СНГ – 30 лет". Негативные последствия пандемии затронули практически все отрасли. Сильно пострадали транспорт и розничная торговля, культура и туризм, отдельные секторы промышленности, сократилась занятость. Но стимул для развития получили медицина, электронная торговля, онлайн-услуги и дистанционное обучение.
Особое значение приобретает необходимость действий органов государственной власти и деловых кругов в отношении развития промышленной кооперации и региональных производственных цепочек, роста взаимной торговли (в том числе электронной) и формирования общих рынков товаров и услуг, создания рабочих мест и предотвращения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера.
Как изменится экономика в постпандемический период? Как преодолеть негативные последствия пандемии? Что ждет бизнес от государств? Каковы векторы развития промышленной кооперации и цифровой экономики в СНГ?
К участию в Минске приглашены:
В Москве:
В Бишкеке:
В Кишиневе:
В Нур-Султане:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 11 марта, в 13:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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