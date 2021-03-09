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Экономические последствия пандемии коронавируса COVID-19 для СНГ

09.03.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Мероприятие пройдет в рамках Международного экономического форума государств – участников СНГ "СНГ – 30 лет". Негативные последствия пандемии затронули практически все отрасли. Сильно пострадали транспорт и розничная торговля, культура и туризм, отдельные секторы промышленности, сократилась занятость. Но стимул для развития получили медицина, электронная торговля, онлайн-услуги и дистанционное обучение.

Особое значение приобретает необходимость действий органов государственной власти и деловых кругов в отношении развития промышленной кооперации и региональных производственных цепочек, роста взаимной торговли (в том числе электронной) и формирования общих рынков товаров и услуг, создания рабочих мест и предотвращения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера.

Как изменится экономика в постпандемический период? Как преодолеть негативные последствия пандемии? Что ждет бизнес от государств? Каковы векторы развития промышленной кооперации и цифровой экономики в СНГ?

К участию в Минске приглашены:

  • первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Сергей ГУНЬКО;
  • заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис МЕЛЕШКИН.

В Москве:

  • руководитель Роспотребнадзора Анна ПОПОВА;
  • заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина ИЗОТОВА;
  • первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан ДАВЫДОВ;
  • вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир ПАДАЛКО;
  • председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по международному сотрудничеству Олег ДУНАЕВ;
  • директор Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Андрей ТОЧИН;
  • руководитель Секретариата члена Коллегии (Министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Аскар КИШКЕМБАЕВ;
  • начальник Главгосэкспертизы Игорь МАНЫЛОВ.

В Бишкеке:

  • председатель правления "РСК Банк" Азизбек ОМОРКУЛОВ.

В Кишиневе:

  • госсекретарь министерства экономики Республики Молдова Михаил ЛУПАШКУ;
  • и.о. министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова Ион ПЕРЖУ;
  • мэр Кишинева Иван ЧЕБАН.

В Нур-Султане:

  • заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Евгений БОЛЬГЕРТ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 11 марта, в 13:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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