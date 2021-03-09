Перерыв в процессе по «делу Бабарико» продлили

В судебном процессе в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» продлен перерыв, сообщает телеграм-канал бывшего главы банка и экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико.





«В суде по делу Виктора Бабарико продлен перерыв, заседаний 9 и 10 марта не будет», — говорится в сообщении.

Процесс по делу «Белгазпромбанка» начался 17 февраля и проходит в здании суда Московского района Минска. Журналистам негосударственных СМИ в аккредитации отказано, несмотря на то что суд объявлен открытым.

23 февраля стало известно, что в суде объявлен перерыв как минимум до 9 марта в связи с болезнью одного из членов состава суда.

Адвокат Виктор Бабарико Дмитрий Лаевский отмечал, что его подзащитного не поставили в известность о перерыве по его делу в суде. Защитник 26 февраля посетил Бабарико в СИЗО КГБ. «Оказалось, что ему даже не объявляли про перерыв в суде. Узнав о причинах перерыва, он тоже удивился, почему не задействованы запасной судья или народный заседатель, которые объявлены были в первый день заседания. Еще поговорили про конспирологию и информационные вбросы, посмеялись», — написал Лаевский в своем телеграм-канале.

Само дело возникло летом прошлого года, спустя месяц после того, как Виктор Бабарико объявил о своем участии в президентской кампании и покинул должность председателя правления банка. 11 июня 2020 года в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск, в ходе которого было изъято около 4 млн долларов, ценные бумаги на 500 тыс. долларов, золото, облигации, а также полторы сотни картин из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» (она формировалась с 2011 года) стоимостью примерно 20 млн долларов. Большинство членов правления банка были задержаны.

18 июня Виктора Бабарико задержали. Бывшему банкиру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса (получение взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере).

Топ-менеджерам «Белгазпромбанка» Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, Алексею Задойко и Сергею Добролёту было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК, учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку — по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки в крупном размере).