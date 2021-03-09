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Яблоко может быть вредным. Врач призвала не есть фрукты вечером
Источник материала: ОНТ
Есть много фруктов – не так полезно, как принято думать. Утверждение, что фрукты помогают похудеть, не соответствует действительности. Однако главный врач клиники эстетической медицины «Риммарита» в Москве, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко
Врач считает, что фрукты не помогают сбрасывать лишний вес, поэтому ими не нужно заменять приемы пищи. Иначе, по мнению диетолога, нарушается липидный и углеводный обмен.
По словам Мойсенко, употребление в пищу фруктов во второй половине дня совсем не полезно, а даже вредно для здоровья.
Фото: iStock
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Есть много фруктов – не так полезно, как принято думать. Утверждение, что фрукты помогают похудеть, не соответствует действительности. Однако главный врач клиники...
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