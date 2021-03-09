Яблоко может быть вредным. Врач призвала не есть фрукты вечером

Источник материала: ОНТ

Есть много фруктов – не так полезно, как принято думать. Утверждение, что фрукты помогают похудеть, не соответствует действительности. Однако главный врач клиники эстетической медицины «Риммарита» в Москве, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко рассказала радио Sputnik, как, следуя определенным правилам, можно извлечь из фруктов максимальную пользу.

Врач считает, что фрукты не помогают сбрасывать лишний вес, поэтому ими не нужно заменять приемы пищи. Иначе, по мнению диетолога, нарушается липидный и углеводный обмен.

По словам Мойсенко, употребление в пищу фруктов во второй половине дня совсем не полезно, а даже вредно для здоровья.

Фото: iStock

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