|
Более 20 детей госпитализировали с признаками отравления в Махачкале
Источник материала: ОНТ
Около 50 человек, среди них 27 детей, были госпитализированы в больницы Махачкалы (Дагестан, Россия) с признаками отравления. Об этом 9 марта
По сведениям источника, тяжелых случаев не было. Состояние госпитализированных пациентов оценили как средней и легкой тяжести.
О причинах отравления не сообщается. Возбуждено уголовное дело.
Фото: «Известия» / Зураб Джавахадзе
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 50 человек, среди них 27 детей, были госпитализированы в больницы Махачкалы (Дагестан, Россия) с признаками отравления. Об этом 9 марта информирует ТАСС со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)