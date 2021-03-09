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Более 20 детей госпитализировали с признаками отравления в Махачкале

09.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 20 детей госпитализировали с признаками отравления в Махачкале

Около 50 человек, среди них 27 детей, были госпитализированы в больницы Махачкалы (Дагестан, Россия) с признаками отравления. Об этом 9 марта информирует ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Дагестану.

По сведениям источника, тяжелых случаев не было. Состояние госпитализированных пациентов оценили как средней и легкой тяжести.

О причинах отравления не сообщается. Возбуждено уголовное дело.

Фото: «Известия» / Зураб Джавахадзе

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Около 50 человек, среди них 27 детей, были госпитализированы в больницы Махачкалы (Дагестан, Россия) с признаками отравления. Об этом 9 марта информирует ТАСС со...
 
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