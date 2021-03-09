До -16°С ожидается 10 марта в Беларуси

Источник материала: ОНТ

10 марта по северо-востоку Беларуси ожидается до -16°C, сообщили БЕЛТА в Белгидрометцентре.

Без осадков, облачная с прояснениями погода ожидается в среду. Кратковременный снег, мокрый снег пройдет только по северу республики. Слабый туман местами возможен ночью и утром. Гололедица прогнозируется на отдельных участках дорог. Ожидается, что ветер будет 3-8 м/с переменных направлений.

Ночью ожидается температура воздуха -6…-12°C , при прояснениях по северо-востоку -13…-16°C. Днем будет от -4°C по северу до +4°C по юго-западу Беларуси.

Фото: БЕЛТА

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