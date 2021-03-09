Умерла писательница Татьяна Полякова

Источник материала: ОНТ

Во Владимире (Россия) в возрасте 61 года скончалась автор более 90 детективных романов Татьяна Полякова. Об этом 9 марта информирует ТАСС со ссылкой на менеджера писательницы Валерия Сергеева.

Уточняется, что Полякова несколько лет вела борьбу с онкологическим заболеванием.

Полякова написала свыше 90 детективных романов. По ее книгам были сняты такие фильмы как «Черта с два» и «Тонкая штучка», сериалы «Строптивая мишень», «Как бы не так» и «Тень стрекозы».

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram