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Умерла писательница Татьяна Полякова
Источник материала: ОНТ
Во Владимире (Россия) в возрасте 61 года скончалась автор более 90 детективных романов Татьяна Полякова. Об этом 9 марта
Уточняется, что Полякова несколько лет вела борьбу с онкологическим заболеванием.
Полякова написала свыше 90 детективных романов. По ее книгам были сняты такие фильмы как «Черта с два» и «Тонкая штучка», сериалы «Строптивая мишень», «Как бы не так» и «Тень стрекозы».
Фото: ТАСС / Артем Геодакян
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Во Владимире (Россия) в возрасте 61 года скончалась автор более 90 детективных романов Татьяна Полякова. Об этом 9 марта информирует ТАСС со ссылкой на менеджера...
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