|
Арина Соболенко сыграет с Ализе Корне в 1/16 финала турнира в Дубае
Источник материала: ОНТ
Первая ракетка Беларуси – Арина Соболенко – сегодня выйдет на корты Дубая, где начнет борьбу за очередной чемпионский титул.
В 1/16 финала Соболенко сыграет с француженкой Ализе Корне. Белоруска на турнире посеяна под третьим номером.
До этого соперницы встречались на корте лишь однажды и сильнее была француженка. Сегодня у Соболенко будет хороший шанс взять реванш.
Отметим, что призовой фонд турнира в Дубае 1 млн 835 тысяч долларов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ракетка Беларуси – Арина Соболенко – сегодня выйдет на корты Дубая, где начнет борьбу за очередной чемпионский титул. В 1/16 финала Соболенко сыграет с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)