Арина Соболенко сыграет с Ализе Корне в 1/16 финала турнира в Дубае

Источник материала: ОНТ

Первая ракетка Беларуси – Арина Соболенко – сегодня выйдет на корты Дубая, где начнет борьбу за очередной чемпионский титул.

В 1/16 финала Соболенко сыграет с француженкой Ализе Корне. Белоруска на турнире посеяна под третьим номером.

До этого соперницы встречались на корте лишь однажды и сильнее была француженка. Сегодня у Соболенко будет хороший шанс взять реванш.

Отметим, что призовой фонд турнира в Дубае 1 млн 835 тысяч долларов.

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