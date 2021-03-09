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Гандбольный клуб «Мешков-Брест» проведёт свой первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов
Источник материала: ОНТ
Игра пройдет 31 марта в Запорожье против украинского «Мотора». Начало матча в 19:45.
Ответная встреча состоится в Бресте 8 апреля.
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов брестские гандболисты вышли с 4 места в своей отборочной группе и это лучший результат в истории клуба.
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Игра пройдет 31 марта в Запорожье против украинского «Мотора». Начало матча в 19:45. Ответная встреча состоится в Бресте 8 апреля. Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов...
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