9 марта в истории: первая кукла Барби и легендарный Ford Mustang

Источник материала: ОНТ

9 марта отметилось в истории благодаря нашим коллегам из Москвы, а также одной «красотке из Нью-Йорка». И легендарному автомобилю!

В этот день 1937 года Московский телецентр на Шаболовке запустил в эфир первую передачу. Регулярное вещание началось два года спустя. К слову, тогда в Москве было около 10 телевизоров.

В этот день 1959 года в Нью-Йорке на выставке игрушек впервые показали новинку – куклу Барби. Тогда продавалось два варианта – брюнетка и блондинка, обе в черно-белых купальниках. Стоимость – 3 доллара. Сейчас первые Барби образца 1959-го стоят порядка 10 тысяч долларов!

И в этот день 1964 года с конвейера сошел один из легендарных автомобилей ХХ века – Ford Mustang. Сейчас выпускают уже шестое поколение модели, но золотой классикой по-прежнему считается самый первый «Мустанг» – эта машина снималась в огромном количестве фильмов и очень высоко ценится коллекционерами.

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