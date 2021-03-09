ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

9 марта в истории: первая кукла Барби и легендарный Ford Mustang

09.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

9 марта в истории: первая кукла Барби и легендарный Ford Mustang

9 марта отметилось в истории благодаря нашим коллегам из Москвы, а также одной «красотке из Нью-Йорка». И легендарному автомобилю! 

В этот день 1937 года Московский телецентр на Шаболовке запустил в эфир первую передачу. Регулярное вещание началось два года спустя. К слову, тогда в Москве было около 10 телевизоров. 

В этот день 1959 года в Нью-Йорке на выставке игрушек впервые показали новинку – куклу Барби. Тогда продавалось два варианта – брюнетка и блондинка, обе в черно-белых купальниках. Стоимость – 3 доллара. Сейчас первые Барби образца 1959-го стоят порядка 10 тысяч долларов!

И в этот день 1964 года с конвейера сошел один из легендарных автомобилей ХХ века – Ford Mustang. Сейчас выпускают уже шестое поколение модели, но золотой классикой по-прежнему считается самый первый «Мустанг» – эта машина снималась в огромном количестве фильмов и очень высоко ценится коллекционерами.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 марта отметилось в истории благодаря нашим коллегам из Москвы, а также одной «красотке из Нью-Йорка». И легендарному автомобилю!  В этот день 1937 года Московский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первая леди США Джилл Байден вышла на публику в платье как у Меган Маркл
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by