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В Кубке Президента по хоккею определились два полуфиналиста
Источник материала: ОНТ
В одну вторую вышли минская «Юность» и солигорский «Шахтёр».
Минчане в очередной раз разгромили хоккеистов «Бреста» – 5:1. Это была четвёртая победа подряд.
Также в одну вторую после четырёх игр вышел солигорский «Шахтёр», который в гостях был сильнее новополоцкого «Химика» 1:0.
Хоккеисты «Гродно» дома были сильнее «Гомеля» 3:1, «Динамо-Молодечно» в овертайме взяло верх над жлобинским «Металлургом» – 4:3.
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В одну вторую вышли минская «Юность» и солигорский «Шахтёр». Минчане в очередной раз разгромили хоккеистов «Бреста» – 5:1. Это была четвёртая победа подряд. Также в...
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