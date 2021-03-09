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В Кубке Президента по хоккею определились два полуфиналиста

09.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Кубке Президента по хоккею определились два полуфиналиста

В одну вторую вышли минская «Юность» и солигорский «Шахтёр».

Минчане в очередной раз разгромили хоккеистов «Бреста» – 5:1. Это была четвёртая победа подряд.

Также в одну вторую после четырёх игр вышел солигорский «Шахтёр», который в гостях был сильнее новополоцкого «Химика» 1:0.

Хоккеисты «Гродно» дома были сильнее «Гомеля» 3:1, «Динамо-Молодечно» в овертайме взяло верх над жлобинским «Металлургом» – 4:3.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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В одну вторую вышли минская «Юность» и солигорский «Шахтёр». Минчане в очередной раз разгромили хоккеистов «Бреста» – 5:1. Это была четвёртая победа подряд. Также в...
 
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