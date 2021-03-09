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Минское «Динамо» продолжает борьбу за Кубок Гагарина

09.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» продолжает борьбу за Кубок Гагарина

Успешным оказался второй матч на Минск-арене в серии против СКА. Счет в игре был открыт на 18 минуте – отличился нападающий СКА Андрей Кузьменко.

Отыграться минчане смогли во втором периоде – Артём Демков реализовал численное преимущество.

В заключительной двадцатиминутке Денис Мосалёв вывел «Динамо» вперёд и эта шайба стала победной 2:1.

Главный тренер СКА с засчитанным голом был не согласен, а судьям понадобилось более 10 минут, чтобы вынести вердикт: шайба заброшена без нарушений, гол засчитать.

С важной победой «Динамо» поздравил и председатель федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.

Пятый матч плей-офф «Динамо» и «СКА» проведут уже завтра – 10 марта. Напомним, сейчас счёт в серии 3:1 в пользу СКА. Играют на этой стадии до четырёх побед.

 

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Теги: Минск
 
 
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Успешным оказался второй матч на Минск-арене в серии против СКА. Счет в игре был открыт на 18 минуте – отличился нападающий СКА Андрей Кузьменко. Отыграться минчане...
 
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