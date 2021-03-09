«Нельзя игнорировать». Королевская семья думает, как ответить на интервью Меган и Гарри

Источник материала: ОНТ

Несколько британских таблоидов сообщают, что королевская семья ведет «кризисные переговоры», чтобы решить, как ответить на скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл и принца Гарри, пишет ВВС.

В интервью супруга принца Гарри рассказала , что некий неназванный член королевской семьи интересовался, насколько темной будет кожа Арчи - первого сына герцога и герцогини Сассекских. Меган также призналась , что у нее были суицидальные мысли, но помощи от придворных она не получила.

В Британии такие откровения герцога и герцогини Сассекских стали скандальными и их уже сравнили со знаменитым интервью принцессы Дианы в 1995 году – тогда она рассказала об измене своего мужа, принца Чарльза.

Как правило, на громкие обвинения в свой адрес королевская семья не отвечала. Но сейчас, как пишут британские журналисты из газет Guardian и Daily Mail, на Букингемский дворец оказывается давление, чтобы он сделал заявление из-за обвинений Меган. В частности, лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил , что проблемы психического здоровья и расового равноправия, которые подняты супругой принца Гарри, нельзя игнорировать, ведь они касаются не только королевской семьи.

Фото: Harpo Productions/ CBS

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