|
«Нельзя игнорировать». Королевская семья думает, как ответить на интервью Меган и Гарри
Источник материала: ОНТ
Несколько британских таблоидов сообщают, что королевская семья ведет «кризисные переговоры», чтобы решить, как ответить на скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл и принца Гарри,
В интервью супруга принца Гарри
В Британии такие откровения герцога и герцогини Сассекских стали скандальными и их уже сравнили со знаменитым интервью принцессы Дианы в 1995 году – тогда она рассказала об измене своего мужа, принца Чарльза.
Как правило, на громкие обвинения в свой адрес королевская семья не отвечала. Но сейчас, как пишут британские журналисты из газет Guardian и Daily Mail, на Букингемский дворец оказывается давление, чтобы он сделал заявление из-за обвинений Меган. В частности, лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько британских таблоидов сообщают, что королевская семья ведет «кризисные переговоры», чтобы решить, как ответить на скандальное интервью американской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)