Очереди на границе с ЕС: выезда из Беларуси ожидают более тысячи грузовиков

Источник материала: ОНТ

В Каменном Логе проверки ожидают больше пятисот грузовиков. Около четырёх сотен фур стоят в пункте пропуска «Бенякони», около 350 – в Котловке.

Немного спокойнее ситуация на границе с Польшей, но и там прохождения границы ждут от 50 до 150 грузовиков. Такая ситуация, по информации таможенников, чаще всего связана со сбоем в работе программного оборудования, когда грузы приходится оформлять в ручном режиме.

А в Госпогранкомитете Беларуси неоднократно заявляли о том, что Литва нарушает договоренности о ритмичном приёме транспорта и это приводит к образованию очередей.

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