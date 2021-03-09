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Очереди на границе с ЕС: выезда из Беларуси ожидают более тысячи грузовиков

09.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Очереди на границе с ЕС: выезда из Беларуси ожидают более тысячи грузовиков

В Каменном Логе проверки ожидают больше пятисот грузовиков. Около четырёх сотен фур стоят в пункте пропуска «Бенякони», около 350 – в Котловке.

Немного спокойнее ситуация на границе с Польшей, но и там прохождения границы ждут от 50 до 150 грузовиков. Такая ситуация, по информации таможенников, чаще всего связана со сбоем в работе программного оборудования, когда грузы приходится оформлять в ручном режиме.

А в Госпогранкомитете Беларуси неоднократно заявляли о том, что Литва нарушает договоренности о ритмичном приёме транспорта и это приводит к образованию очередей.

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В Каменном Логе проверки ожидают больше пятисот грузовиков. Около четырёх сотен фур стоят в пункте пропуска «Бенякони», около 350 – в Котловке. Немного спокойнее...
 
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