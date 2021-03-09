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Десять человек выпали с балкона во время потасовки между представителями грузинского духовенства
Источник материала: ОНТ
Инцидент произошел на закрытом заседании епархии. Его возглавил новый митрополит. Духовники серьёзно поссорились из-за того, что владыка приостановил полномочия двух дьяконов.
Служители церкви стали выяснять, кто прав, дошло до драки. В какой-то момент ее участники оказались на балконе второго этажа. Деревянные перила обвалились и люди упали.
Среди пострадавших – журналисты и телеоператоры.
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Инцидент произошел на закрытом заседании епархии. Его возглавил новый митрополит. Духовники серьёзно поссорились из-за того, что владыка приостановил полномочия...
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