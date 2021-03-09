|
Лунный календарь на 10 марта: благоприятное время экспериментировать с цветом волос
Источник материала: ОНТ
Чтобы день прошел хорошо, поддерживайте в себе состояние лёгкой радости. Не обременяйте себя лишними заботами. Будьте доброжелательны и оптимистичны.
Нельзя зацикливаться на себе и своих проблемах. Учитесь слушать не перебивая.
Можно стричься и экспериментировать с цветом и укладкой волос. Считается, что новая стрижка привлечёт радость и благополучие.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы день прошел хорошо, поддерживайте в себе состояние лёгкой радости. Не обременяйте себя лишними заботами. Будьте доброжелательны и оптимистичны. Нельзя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)