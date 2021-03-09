Лунный календарь на 10 марта: благоприятное время экспериментировать с цветом волос

Источник материала: ОНТ

Чтобы день прошел хорошо, поддерживайте в себе состояние лёгкой радости. Не обременяйте себя лишними заботами. Будьте доброжелательны и оптимистичны.

Нельзя зацикливаться на себе и своих проблемах. Учитесь слушать не перебивая.

Можно стричься и экспериментировать с цветом и укладкой волос. Считается, что новая стрижка привлечёт радость и благополучие.

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