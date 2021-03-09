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Верховный суд США отклонил апелляцию Дональда Трампа без объяснений вердикта
Источник материала: ОНТ
45-й американский президент просил судей не учитывать 20 тысяч голосов в штате Висконсин в пользу Байдена и отменить решение нижестоящей инстанции. В местных судах он проиграл более полусотни дел.
И это было уже третье обращение Трампа по итогам выборов в Америке в Верховный суд. Но ему и тут в очередной раз отказали и оставили в силе решение.
Самое интересное, что три члена высшей судебной инстанции США были назначены именно Трампом. И он рассчитывал на их помощь. Но они заявили, что федеральные судебные власти не собираются вмешиваться в региональные дела и процедуры подсчёта голосов.
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45-й американский президент просил судей не учитывать 20 тысяч голосов в штате Висконсин в пользу Байдена и отменить решение нижестоящей инстанции. В местных судах...
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