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Самый быстрый суперкомпьютер в мире вывели на полную мощность

09.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самый быстрый суперкомпьютер в мире вывели на полную мощность

9 марта в Кобе (Япония) в вычислительном центре Института естественных наук состоялась церемония по случаю вывода на полную мощность суперкомпьютера «Фугаку», признанного самым быстрым в мире. Об этом информируют «Известия». 

По изначальным планам вывод суперкомпьютера на полный рабочий цикл должен был состояться в апреле, но процесс ускорили. Это объясняют в том числе необходимостью проводить экстренные исследования распространения COVID-19.

Частичный запуск «Фугаку» состоялся в апреле 2020 года. В июне суперкомпьютер был признан самым быстрым в мире.

Фото: TASS/EPA/Dai Kurokawa

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9 марта в Кобе (Япония) в вычислительном центре Института естественных наук состоялась церемония по случаю вывода на полную мощность суперкомпьютера «Фугаку»,...
 
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