Самый быстрый суперкомпьютер в мире вывели на полную мощность

Источник материала: ОНТ

9 марта в Кобе (Япония) в вычислительном центре Института естественных наук состоялась церемония по случаю вывода на полную мощность суперкомпьютера «Фугаку», признанного самым быстрым в мире. Об этом информируют «Известия».

По изначальным планам вывод суперкомпьютера на полный рабочий цикл должен был состояться в апреле, но процесс ускорили. Это объясняют в том числе необходимостью проводить экстренные исследования распространения COVID-19.

Частичный запуск «Фугаку» состоялся в апреле 2020 года. В июне суперкомпьютер был признан самым быстрым в мире.

Фото: TASS/EPA/Dai Kurokawa

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