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Самый быстрый суперкомпьютер в мире вывели на полную мощность
Источник материала: ОНТ
9 марта в Кобе (Япония) в вычислительном центре Института естественных наук состоялась церемония по случаю вывода на полную мощность суперкомпьютера «Фугаку», признанного самым быстрым в мире. Об этом
По изначальным планам вывод суперкомпьютера на полный рабочий цикл должен был состояться в апреле, но процесс ускорили. Это объясняют в том числе необходимостью проводить экстренные исследования распространения COVID-19.
Частичный запуск «Фугаку» состоялся в апреле 2020 года. В июне суперкомпьютер
Фото: TASS/EPA/Dai Kurokawa
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9 марта в Кобе (Япония) в вычислительном центре Института естественных наук состоялась церемония по случаю вывода на полную мощность суперкомпьютера «Фугаку»,...
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