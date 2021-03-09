Мезенцев рассказал об отказе встретиться с белорусской оппозицией и сравнил ее с обществом книголюбов

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Координационный совет обращался к посольству России в Минске с просьбой о встрече, однако получил отказ. Об этом посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев рассказал в интервью телеканалу РБК .

Дипломат считает, что недовольство в Беларуси удалось погасить, а ситуацию — стабилизировать. Он отметил некоторые шаги представителей власти к налаживанию диалога, отметив работу в этом направлении председателя Совета Республики Натальи Кочановой.

— Внешне кризис преодолен, но это совершенно не значит, что не будет попыток по раскачиванию ситуации здесь. И вот я вижу, как много внимания сегодня руководители республики, в частности Наталья Ивановна Кочанова, глава верхней палаты парламента, уделяют разговору с молодыми людьми, с вузовской молодежью, с теми молодыми людьми, которые работают на реальном производстве, в агросекторе, — сказал Мезенцев (цитируется по TUT.BY ).

Отвечая на вопрос о том, насколько искренними были высказывания белорусской оппозиции о том, что она не имеет ничего против России и развития с ней отношений, Мезенцев сравнил ее риторику с техническим понятием.

— Это вот попытка «зашунтировать цепь», когда на одной стороне белорусское руководство, а на другой стороне Российская Федерация. Подтвердить неизменность традиции отношений с Россией, тем самым выведя белорусское руководство из поля активного диалога с Россией. И, соответственно, если белорусские руководители не пошли на диалог с так называемой оппозицией — в принципе отвести эту страницу как несуществующую. И сказать России, что для вас угрозы нет и позвольте нам здесь вести себя так, как мы считаем нужным по западным лекалам. Ну, это же очевидные вещи совершенно.

Мезенцев также вспомнил о том, что лидеры белорусской оппозиции обращались в российское посольство и к нему лично с просьбой о встрече, на которой планировалось обсуждать направления взаимодействия Координационного совета с Российской федерацией, на которую представительство ответило отказом. Сам же орган белорусской оппозиции он сравнил с обществом книголюбов.

— Я не очень понимаю: Координационный совет — он один? Или их, может быть, пять? Или двадцать? Это люди, которых никто никогда не выбирал. Это люди, не облеченные доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми. Не дело сейчас определять мотивацию этих поступков. Это такое одно из общественных объединений. Ну, может быть такое же, как общество любителей книги, филателистов, нумизматов, болельщиков того или иного клуба. Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти.

Посол России также отметил, что считает, что на большое количество претензий к действиям представителей власти будет услышал «адекватные, открытые, справедливые, честные ответы белорусских силовиков».

Дмитрий Мезенцев заявил также, что не видит никаких оснований для невыполнения многократным белорусским руководством обещаний, сделанных по теме конституционной реформе, а также отметил изменение его риторики и «готовность белорусской власти слышать людей».

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