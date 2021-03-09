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Посол РФ Мезенцев отказался от встречи с оппозицией, назвав КС клубом филателистов

09.03.2021 13:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусская оппозиция обращалась к послу России в Беларуси Дмитрию Мезенцеву с просьбой о личной встрече, но дипломат беседовать с представителями оппозиционных сил отказался, сравнив Координационный совет с клубом филателистов.

«Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь», — заявил Мезенцев в интервью РБК.

По словам Мезенцева, просьбу о встрече представители белорусской оппозиции направляли ему лично. «Предметом встречи обозначались в том числе направления взаимодействия так называемого координационного совета с Российской Федерацией», — рассказал он.

Мезенцев утверждает, что он не понимает суть координационного совета белорусской оппозиции и в какой организационной форме он существует.

«Он один или их, может быть, пять, или двадцать — это люди, которых никто никогда не выбирал, это люди, не обличенные доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми. Не дело сейчас определять мотивацию этих поступков. Но это такое одно из общественных объединений, может быть, такое же, как общество любителей книги, филателистов, нумизматов, болельщиков того или иного клуба. Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти», — так российский посол отозвался о работе совета.

Реакцию властей Беларуси на создание и работу координационного совета он назвал «адекватной и конституционной».

На прошлой неделе Тихановская в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger рассказала, что оппозиция после начала протестов неоднократно пыталась «выйти на связь» с Кремлем. Однако ответа так и не получила. В октябре 2020 года Песков говорил, что Путин пока не собирается контактировать с Тихановской.

 
 
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Белорусская оппозиция обращалась к послу России в Беларуси Дмитрию Мезенцеву с просьбой о личной встрече, но дипломат беседовать с представителями оппозиционных...
 
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