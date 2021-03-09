Мнение: Лукашенко убедительно демонстрируют, что намерен остаться у власти до смерти

– Какое впечатление произвел на вас фильм «Лукашенко. Золотое дно»?





– Двойственное. Волей-неволей сравниваешь его с фильмом Навального про дворец Путина – там больше убедительных фактов. Что понятно: потому что там дворец изначально строился не для государства. В Беларуси же подобное маскируется Лукашенко таким образом, что это все не мое, а государства.





Поэтому некоторые острые вопросы провисают. Скажем, Лукашенко подарили «Майбах»: почему его нет в декларации? Да потому что он оформил автомобиль на управление делами президента и дело с концом.





А поскольку управление подконтрольно ему, да и вообще всю страну Лукашенко рассматривает как свою собственность, то ему нет необходимости что-то оформлять на себя.





Поэтому Лукашенко и разводит руками: найдете дворец – забирайте. Но нет дворцов, оформленных на него. А если большие деньги у Лукашенко и есть, то они в самом надежном банке – в стеклянной банке.





Поэтому я ожидал от фильма немножко большего.





– Но вместе с тем у него уже больше миллиона просмотров. Как фильм будет воспринят в обществе, повлияет ли он на протест?





– Опять-таки можно провести параллели с фильмом о дворце Путина. На российские протесты повлиял не столько фильм Навального, сколько факт его ареста.





Мне кажется, «Золотое дно» многие посмотрят из любопытства. Но большинство или знало, или догадывалось о резиденциях Лукашенко, его автомобилях и тому подобном. Для них озвученные факты не станут новостью.





Хотя, возможно, кому-то фильм откроет глаза. Но той категории людей, которых даже во власти называют «ябатьками», им, по-моему, хоть плюй в глаза – все божья роса.





Поэтому, думаю, этот фильм не станет триггером для усиления протестов. Вместе с тем это кирпичик в стену, которая возводится вокруг Лукашенко, и он сыграет определенную роль.





Уличить Лукашенко можно только на бытовом уровне: вот он часы дорогие носит, на машине дорогой ездит, еще что-то. На все остальное у него есть простой ответ: не будет Лукашенко – все останется государству.





Здесь можно вспомнить Иосифа Виссарионовича Сталина, у которого формально также ничего не было. Но вместе с тем он пользовался несколькими резиденциями, а когда отправлялся на юг, то приходилось пускать ради него два поезда – чтобы обмануть возможных диверсантов.





В любом случае правитель авторитарного, диктаторского типа обходится государству очень дорого, хоть формально на него ничего не записано.





– Но Сталину не нужно было ничего на себя оформлять, т.к. он понимал, что он умрет на посту руководителя страны. Неужели Лукашенко рассчитывает на повторение этого пути?





– Безусловно. Все действия Лукашенко убедительно демонстрируют, что он хочет остаться во власти до смерти. Лукашенко готов менять конфигурацию политической системы, готов менять названия своих постов, но то, что он не собирается добровольно уходить из власти – это однозначно.





– На ряду с фильмом «Золотое дно» есть еще одна неприятная новость для представителей семьи Лукашенко: МОК не признал Виктора главой НОК Беларуси. Как думаете, Лукашенко-старший всерьез рассчитывал, что его отставка с поста президента НОК может сработать?





– Нет, не думаю, что он рассчитывал на это. Просто Лукашенко нужно было найти необидную должность для старшего сына, от которого большой пользы в качестве куратора силовых ведомств он не видел.





Пост главы НОК – должность, которая выглядит почетно (теперь Виктор все ж таки «президент»), но на которой нельзя слишком многое запороть.





А так сложно было надеяться, что МОК признает назначение Виктора. НОК должна быть общественной организацией, руководителя которой избирают на демократической основе.





А когда нелегитимный президент под видом выборов назначает руководить старшего сына, и при этом сотни спортсменов подписывают письмо против насилия и репрессий в стране, МОК не мог признать такого «президента».





Но для белорусских спортсменов ничего страшного в этом нет. МОК говорит: пожалуйста, приезжайте на Олимпиаду, но без руководства НОК. И еще, вполне возможно, спортсменам не разрешат выступать под государственным флагом.