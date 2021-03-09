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До истерики: посмотрите, как мопс реагирует на стрижку когтей
Источник материала: Tut.by
Кто бы мог подумать, что обычная процедура стрижки когтей может закончиться истошным криком: именно так отреагировал мопс на попытку хозяйки привести его лапы в порядок. И даже уговоры не помогли псу смириться со своей участью. В социальных сетях уже пошутили, что пес заслуживает премию «Оскар».
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