До истерики: посмотрите, как мопс реагирует на стрижку когтей

Источник материала: Tut.by

Кто бы мог подумать, что обычная процедура стрижки когтей может закончиться истошным криком: именно так отреагировал мопс на попытку хозяйки привести его лапы в порядок. И даже уговоры не помогли псу смириться со своей участью. В социальных сетях уже пошутили, что пес заслуживает премию «Оскар».