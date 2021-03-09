Тест: насколько вы разбираетесь в мужчинах

Источник материала: Tut.by

Сначала мы западаем на стервозных и холодных красавцев, а потом рыдаем в подушку, что они нас не любят, то бросают, то возвращаются, а то и вовсе не дай бог абьюзят. Чтобы проверить, а не в вас ли часом проблема, мы сделали тест. Он быстро покажет, сможете ли вы определить, какой мужчина перед вами, на уровне интуиции.

Обратите внимание: этот тест носит развлекательный характер! Ни в коем случае не обижайтесь на его результаты (тем более что они могут не совпадать с реальностью).