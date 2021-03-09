ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Йоахим Лев уйдет в отставку с поста главного тренера сборной Германии

09.03.2021 13:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Твиттер сборной Германии по футболу официально сообщил о том, что наставник команды Йоахим Лев покинет свой пост после чемпионата Европы этим летом.

Напомним, Лев занимал пост главного тренера с 1 августа 2006 года. Он привел команду к серебру на Евро-2008, бронзе на ЧМ-2010, Евро-2012 и 2016 года, а также стал чемпионом мира в 2014 году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Ва Ўкраіне для экстрадыцыі ў Беларусь арыштавалі арганізатара незаконнай міграцыі ў Эўропу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by