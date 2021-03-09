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Йоахим Лев уйдет в отставку с поста главного тренера сборной Германии
Источник материала: Tut.by
Твиттер сборной Германии по футболу официально сообщил о том, что наставник команды Йоахим Лев покинет свой пост после чемпионата Европы этим летом.
Напомним, Лев занимал пост главного тренера с 1 августа 2006 года. Он привел команду к серебру на Евро-2008, бронзе на ЧМ-2010, Евро-2012 и 2016 года, а также стал чемпионом мира в 2014 году.
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