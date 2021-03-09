Йоахим Лев уйдет в отставку с поста главного тренера сборной Германии

Источник материала: Tut.by

Твиттер сборной Германии по футболу официально сообщил о том, что наставник команды Йоахим Лев покинет свой пост после чемпионата Европы этим летом.

Joachim #Löw will step down as national team head coach after @EURO2020 . pic.twitter.com/t4OuyQmaSC — Germany (@DFB_Team_EN) March 9, 2021

Напомним, Лев занимал пост главного тренера с 1 августа 2006 года. Он привел команду к серебру на Евро-2008, бронзе на ЧМ-2010, Евро-2012 и 2016 года, а также стал чемпионом мира в 2014 году.