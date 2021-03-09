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КГБ отмечает рост террористических угроз с территории соседей
09.03.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Беларусь столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, рассказал журналистам председатель КГБ Иван Тертель во Дворце Независимости после доклада главе государства.
По его словам, во время доклада Александру Лукашенко были определены главные проблемы, которые касаются обеспечения национальной безопасности. Это угрозы, формирующиеся в сфере внешней политики, внутренней ситуации.
КГБ фиксирует угрозы
"В целом мы констатируем, что обстановка в стране стабильная", – заверил глава Комитета госбезопасности и отметил ряд угроз для властей республики.
"Первое – на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе – это попытки, и доложено о конкретных лицах, планах, дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта", – уточнил он.
После чего добавил, что в КГБ фиксируют рост террористических угроз. "К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств", – цитирует Ивана Тертеля
При этом он подчеркнул, что уже есть поручение белорусского лидера минимизировать все угрозы. В КГБ нацеливаются на эффективное решение поставленной задачи.
"Обстановка в стране, по нашим оценкам, будет стабильной, и правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств для реагирования на различные угрозы", – уверен глава КГБ.
Последует
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Белорусские власти заявляют о том, что осведомлены о планах дестабилизировать обстановку в республике в конце марта текущего года.
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