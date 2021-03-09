ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Второй этап проверки армии: из запаса призовут более 1000 человек

09.03.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 9 мар – Sputnik. Второй этап проверки готовности и способности соединений и воинских частей белорусской армии к выполнению задач по предназначению стартовал 9 марта, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

К ратному экзамену привлечены органы военного управления оперативного и тактического уровней. Численность некоторых подразделений будет пополнена за счет военнослужащих запаса. Военные комиссариаты уже начали работу по поставке необходимых мобилизационных ресурсов. Как ожидается, в строй станут не менее одной тысячи человек.

Во время проверки Вооруженных сил снимается с хранения специальная техника. Транспортные средства включают и те, что находились на длительном хранении у государственных органов и организаций. Для оснащения подразделений открылись и склады.

Во время проверки будет определен уровень слаженности органов управления. Также будет дана оценка командирам, а точнее их способностям управлять подчиненными в различных условиях и обстановке. Специально для этих целей будут смоделированы ситуации, которые лаконично сформулированы, как сложные. Проверка также затронет тыловые подразделения и службы снабжения.

Внезапная проверка мобилизационной и боевой готовности в белорусской армии стартовала 25 января 2021 года. Для экзамена задействованы все полигоны. Руководит маневрами исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Беларуси.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси стартовал второй этап комплексной проверки боеготовности в Вооруженных силах, которая завершится тактическими учениями.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лунный календарь на 10 марта: благоприятное время экспериментировать с цветом волос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by