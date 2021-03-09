Второй этап проверки армии: из запаса призовут более 1000 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 9 мар – Sputnik. Второй этап проверки готовности и способности соединений и воинских частей белорусской армии к выполнению задач по предназначению стартовал 9 марта, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

К ратному экзамену привлечены органы военного управления оперативного и тактического уровней. Численность некоторых подразделений будет пополнена за счет военнослужащих запаса. Военные комиссариаты уже начали работу по поставке необходимых мобилизационных ресурсов. Как ожидается, в строй станут не менее одной тысячи человек.

Во время проверки Вооруженных сил снимается с хранения специальная техника. Транспортные средства включают и те, что находились на длительном хранении у государственных органов и организаций. Для оснащения подразделений открылись и склады.

Во время проверки будет определен уровень слаженности органов управления. Также будет дана оценка командирам, а точнее их способностям управлять подчиненными в различных условиях и обстановке. Специально для этих целей будут смоделированы ситуации, которые лаконично сформулированы, как сложные. Проверка также затронет тыловые подразделения и службы снабжения.

Внезапная проверка мобилизационной и боевой готовности в белорусской армии стартовала 25 января 2021 года . Для экзамена задействованы все полигоны. Руководит маневрами исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Беларуси.

Читайте также: