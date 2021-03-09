Биржа: евро существенно упал на торгах 9 марта

Вторничные торги на БВФБ завершились падением европейской и американской валют.



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Евро потерял 0,0199 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,0998 белорусского рубля, а доллар 0,002 пункта — 2,6085 белорусского рубля.

А вот российский рубль укрепился на 0,0075 пункта — 3,5166 белорусского рубля.