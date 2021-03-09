ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Биржа: евро существенно упал на торгах 9 марта

09.03.2021 13:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Вторничные торги на БВФБ завершились падением европейской и американской валют.

Биржа: евро существенно упал на торгах 9 марта
Фото pixabay.com

Евро потерял 0,0199 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,0998 белорусского рубля, а доллар 0,002 пункта — 2,6085 белорусского рубля.

А вот российский рубль укрепился на 0,0075 пункта — 3,5166 белорусского рубля.

Прошедшая рабочая неделя (1-5 марта) на БВФБ зафиксировала рост трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вторничные торги на БВФБ завершились падением европейской и американской валют.
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол РФ Мезенцев отказался от встречи с оппозицией, назвав КС клубом филателистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by