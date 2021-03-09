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Ситуация на границе ухудшается
Источник материала: Навiны
Более двух тысяч большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.
Настоящий транспортный коллапс происходит на литовском направлении — более 1370 фур:
Своего выезда в Польшу ожидает более 350 грузовиков:
Практически столько же стоит в «колейке» на латвийском направлении:
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Более двух тысяч большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.
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