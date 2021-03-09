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Ситуация на границе ухудшается

09.03.2021 13:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Более двух тысяч большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.

Ситуация на границе ухудшается

Настоящий транспортный коллапс происходит на литовском направлении — более 1370 фур:

  • «Каменный Лог» — более 500;
  • «Бенякони» — более 350;
  • «Котловка» — более 330;         
  • «Привалка» — более 190.        

Своего выезда в Польшу ожидает более 350 грузовиков:

  • «Брузги» — более 210;
  • «Козловичи» — более 80;
  • «Берестовица» — более 60.

Практически столько же стоит в «колейке» на латвийском направлении:

  • «Урбаны» — более 170;
  • «Григоровщина» — более 140.
 
 
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Более двух тысяч большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.
 
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