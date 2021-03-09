КГБ о планах «конкретных лиц»: готовится дестабилизация обстановки 25—27 марта; изъяты оружие и взрывчатка

Источник материала: Onliner

КГБ фиксирует «беспрецедентное давление на страну и планы по дестабилизации ситуации в ближайшее время», задержана группа с орудием и боеприпасами — БЕЛТА передает , что рассказал глава ведомства Иван Тертель после доклада Александру Лукашенко. В целом же сообщается, что обстановка в стране стабильная.

Вместе с тем Тертель обратил внимание на несколько моментов: «Первое — на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе — это попытки, и доложено о конкретных лицах, планах, дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25—27 марта».

По словам руководителя КГБ, отмечается рост террористических угроз: «К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств».

В целом, заверил Иван Тертель, комитет работает: «Есть конкретное поручение главы государства по минимизации тех угроз. Будем работать, нацелены на эффективное решение задач. Обстановка в стране, по нашим оценкам, будет стабильной, и правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств для реагирования на различные угрозы».

Он добавил: "Так называемые заграничные подрывные центры и стоящие за ними спецслужбы, заинтересованные политические круги предпринимают попытки по возобновлению протестной активности, дестабилизации ситуации в стране в весенний период. "Об этом известно было ранее, на протяжении нескольких месяцев анонсировалось. Мы готовы к этому и примем все меры для того, чтобы лица и организации, которые предпримут такие попытки, понесли ответственность в соответствии с законодательством".

И подтвердил ранее сделанное Александром Лукашенко заявление о задержании группы и изъятии "арсенала": "Изъяли большое количество оружия, боеприпасов, средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Это достаточно высокого уровня профессионалы".