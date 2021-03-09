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Смартфон OnePlus 9 будет поставляться с зарядкой в комплекте

09.03.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Несколько лет назад невозможно было представить, что флагманские смартфоны могут поставляться без зарядного устройства в комплекте, а его появление в коробке вызовет интерес. Невероятно, но OnePlus 9, в отличие от Samsung Galaxy S21 и Apple iPhone 12 (за редким региональным исключением), получит комплектную зарядку.

Samsung и Apple уверяют, что причиной отказа от зарядок является забота об окружающей среде, а у пользователей дома и так достаточно «кубиков» и USB-шнурков для подключения мобильных устройств к розетке. Кроме того, никто не мешает сходить в магазин и купить фирменную зарядку.

В OnePlus придерживаются иного подхода, в том числе из-за технологии быстрой зарядки: в случае с OnePlus 9, говорят, она на 45 Ватт. В этой ситуации сторонний блок питания может оказаться бесполезным, а смартфон потеряет привлекательность для потребителей.

Презентация OnePlus 9 запланирована на 23 марта.

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Несколько лет назад невозможно было представить, что флагманские смартфоны могут поставляться без зарядного устройства в комплекте, а его появление в коробке...
 
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