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Смартфон OnePlus 9 будет поставляться с зарядкой в комплекте
Источник материала: Onliner
Несколько лет назад невозможно было представить, что флагманские смартфоны могут поставляться без зарядного устройства в комплекте, а его появление в коробке вызовет интерес. Невероятно, но OnePlus 9, в отличие от Samsung Galaxy S21 и Apple iPhone 12 (за редким региональным исключением),
Samsung и Apple уверяют, что причиной отказа от зарядок является забота об окружающей среде, а у пользователей дома и так достаточно «кубиков» и USB-шнурков для подключения мобильных устройств к розетке. Кроме того, никто не мешает сходить в магазин и купить фирменную зарядку.
В OnePlus придерживаются иного подхода, в том числе из-за технологии быстрой зарядки: в случае с OnePlus 9, говорят, она на 45 Ватт. В этой ситуации сторонний блок питания может оказаться бесполезным, а смартфон потеряет привлекательность для потребителей.
Презентация OnePlus 9 запланирована на 23 марта.
Android, экран 6.55" OLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 855+, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3800 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.44" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 765G, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4115 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.55" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
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Несколько лет назад невозможно было представить, что флагманские смартфоны могут поставляться без зарядного устройства в комплекте, а его появление в коробке...
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