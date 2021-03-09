|
Появились первые фотографии нового Peugeot 308
Источник материала: Onliner
Шпионские фотографы
Машина практически лишилась камуфляжа — закрытой от глаз остается только задняя часть кузова. Хетчбэк выполнен в духе с последним поколением Peugeot 508 и выглядит намного агрессивнее предшественника. А еще обратите внимание на новый логотип Peugeot. При этом на капоте появилось название модели.
Дизайнеры явно старались сделать Peugeot 308 более спортивным. Размашистые изгибы на переднем бампере хорошо сочетаются с новой решеткой радиатора и «прищуром» головной оптики. У автомобиля мощные выштамповки по бокам и характерные наплывы в районе колесных арок. Официально автомобиль еще не анонсирован. Ожидается, что в линейке 308 будут преимущественно гибридные версии. Наверняка клиентам предложат несколько plug-in-вариантов.
серебристый, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
серый, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
белый, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шпионские фотографы Carscoops впервые запечатлели новое поколение Peugeot 308. Белорусы уже и забыли о существовании данной модели. Напомним, нынешнее поколение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)