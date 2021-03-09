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Появились первые фотографии нового Peugeot 308

09.03.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Шпионские фотографы Carscoops впервые запечатлели новое поколение Peugeot 308. Белорусы уже и забыли о существовании данной модели. Напомним, нынешнее поколение французского конкурента Volkswagen Golf выпускается с 2013 года. У нас модель официально давно не продается, но в страну попадает большое количество подержанных 308 из стран ЕС.

Появились первые фотографии нового Peugeot 308

Машина практически лишилась камуфляжа — закрытой от глаз остается только задняя часть кузова. Хетчбэк выполнен в духе с последним поколением Peugeot 508 и выглядит намного агрессивнее предшественника. А еще обратите внимание на новый логотип Peugeot. При этом на капоте появилось название модели.

Появились первые фотографии нового Peugeot 308

Дизайнеры явно старались сделать Peugeot 308 более спортивным. Размашистые изгибы на переднем бампере хорошо сочетаются с новой решеткой радиатора и «прищуром» головной оптики. У автомобиля мощные выштамповки по бокам и характерные наплывы в районе колесных арок. Официально автомобиль еще не анонсирован. Ожидается, что в линейке 308 будут преимущественно гибридные версии. Наверняка клиентам предложат несколько plug-in-вариантов.

Появились первые фотографии нового Peugeot 308
Peugeot 308 I, 2009 г.в., 174 000 км
серебристый, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
13 053 р.
5000$ / 4184€
Peugeot 308 I, 2008 г.в., 177 700 км
серый, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
11 747 р.
4500$ / 3766€
Peugeot 308 I Рестайлинг, 2012 г.в., 182 000 км
белый, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
14 358 р.
5500$ / 4602€
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Шпионские фотографы Carscoops впервые запечатлели новое поколение Peugeot 308. Белорусы уже и забыли о существовании данной модели. Напомним, нынешнее поколение...
 
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