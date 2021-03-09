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Литовские пограничники перехватили дрон из Беларуси с контрабандными сигаретами
Источник материала: Onliner
Литовские пограничники за последние дни перехватили дрон и плот с контрабандными сигаретами. Литовская пограничная служба
В сообщении говорится, что пограничники перехватили в Шальчининкайском районе прибывший из Беларуси дрон — к нему был прикреплен груз контрабандных сигарет.
Оказалось, что к дрону DJI Matrice 600 Pro была прикреплена пачка из 300 пачек сигарет Minsk Capital MS. Стоимость их составляет немногим более 900 евро. Стоимость дрона — более 5600 евро.
Пограничники осмотрели прилегающие территории. Человек, управлявший дроном, с литовской стороны не был обнаружен. О перехвате дрона сообщили ВВС Литвы и официальные лица Беларуси.
Пограничники возбудили дело об административном правонарушении за нарушение установленного порядка в связи с перемещением подакцизных товаров.
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Литовские пограничники за последние дни перехватили дрон и плот с контрабандными сигаретами. Литовская пограничная служба сообщает, что они направлялись в...
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