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Литовские пограничники перехватили дрон из Беларуси с контрабандными сигаретами

09.03.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Литовские пограничники за последние дни перехватили дрон и плот с контрабандными сигаретами. Литовская пограничная служба сообщает, что они направлялись в соседнюю страну из Беларуси.

В сообщении говорится, что пограничники перехватили в Шальчининкайском районе прибывший из Беларуси дрон — к нему был прикреплен груз контрабандных сигарет.

Оказалось, что к дрону DJI Matrice 600 Pro была прикреплена пачка из 300 пачек сигарет Minsk Capital MS. Стоимость их составляет немногим более 900 евро. Стоимость дрона — более 5600 евро.

Пограничники осмотрели прилегающие территории. Человек, управлявший дроном, с литовской стороны не был обнаружен. О перехвате дрона сообщили ВВС Литвы и официальные лица Беларуси.

Пограничники возбудили дело об административном правонарушении за нарушение установленного порядка в связи с перемещением подакцизных товаров.

Литовские пограничники перехватили дрон из Беларуси с контрабандными сигаретами

 
 
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Литовские пограничники за последние дни перехватили дрон и плот с контрабандными сигаретами. Литовская пограничная служба сообщает, что они направлялись в...
 
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