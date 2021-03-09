ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава КГБ: Ситуацию попытаются дестабилизировать в ближайшее время, 25-27 марта

09.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Комитет государственной безопасности фиксирует планы по дестабилизации ситуации в ближайшее время, заявил председатель КГБ Иван Тертель после доклада Александру Лукашенко.

– В целом мы констатируем, что обстановка в стране стабильная, – цитирует Тертеля БЕЛТА.

Вместе с тем в КГБ обращают внимание на несколько моментов:

– Первое – на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе – это попытки, и доложено о конкретных лицах, планах, дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта.

По словам Ивана Тертеля, КГБ также отмечает рост террористических угроз:

– К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств.

Согласно сообщению БЕЛТА, председатель КГБ «также подтвердил» ранее озвученную главой государства информацию о задержании группы лиц и изъятии у них арсеналов с оружием и боеприпасами.

– Изъяли большое количество оружия, боеприпасов, средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Это достаточно высокого уровня профессионалы, – рассказал Иван Тертель.

Однако более детальной информации не приводится. Между тем на прошлой неделе Лукашенко сказал:

— Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли. И даже пластита. Кто специалист, тот знает. Это уже не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем? Поэтому им надо сломать, нам надо выстоять, и мы это сделаем.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Ивана Тертеля, КГБ также отмечает рост террористических угроз.
 
Новости дня
Новости разные
 
КГБ о планах «конкретных лиц»: готовится дестабилизация обстановки 25—27 марта; изъяты оружие и взрывчатка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by