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Глава КГБ: Ситуацию попытаются дестабилизировать в ближайшее время, 25-27 марта
09.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Комитет государственной безопасности фиксирует планы по дестабилизации ситуации в ближайшее время, заявил председатель КГБ Иван Тертель после доклада Александру Лукашенко.
– В целом мы констатируем, что обстановка в стране стабильная, – цитирует Тертеля
Вместе с тем в КГБ обращают внимание на несколько моментов:
– Первое – на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе – это попытки, и доложено о конкретных лицах, планах, дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта.
По словам Ивана Тертеля, КГБ также отмечает рост террористических угроз:
– К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств.
Согласно сообщению БЕЛТА, председатель КГБ «также подтвердил» ранее озвученную главой государства информацию о задержании группы лиц и изъятии у них арсеналов с оружием и боеприпасами.
– Изъяли большое количество оружия, боеприпасов, средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Это достаточно высокого уровня профессионалы, – рассказал Иван Тертель.
Однако более детальной информации не приводится. Между тем на прошлой неделе Лукашенко сказал:
— Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли. И даже пластита. Кто специалист, тот знает. Это уже не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем? Поэтому им надо сломать, нам надо выстоять, и мы это сделаем.
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По словам Ивана Тертеля, КГБ также отмечает рост террористических угроз.
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