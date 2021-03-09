Глава КГБ: Ситуацию попытаются дестабилизировать в ближайшее время, 25-27 марта

Источник материала: Салiдарнасць

Комитет государственной безопасности фиксирует планы по дестабилизации ситуации в ближайшее время, заявил председатель КГБ Иван Тертель после доклада Александру Лукашенко.

– В целом мы констатируем, что обстановка в стране стабильная, – цитирует Тертеля БЕЛТА .

Вместе с тем в КГБ обращают внимание на несколько моментов:

– Первое – на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе – это попытки, и доложено о конкретных лицах, планах, дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта.

По словам Ивана Тертеля, КГБ также отмечает рост террористических угроз:

– К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств.

Согласно сообщению БЕЛТА, председатель КГБ «также подтвердил» ранее озвученную главой государства информацию о задержании группы лиц и изъятии у них арсеналов с оружием и боеприпасами.

– Изъяли большое количество оружия, боеприпасов, средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Это достаточно высокого уровня профессионалы, – рассказал Иван Тертель.

Однако более детальной информации не приводится. Между тем на прошлой неделе Лукашенко сказал:

— Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли. И даже пластита. Кто специалист, тот знает. Это уже не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем? Поэтому им надо сломать, нам надо выстоять, и мы это сделаем.