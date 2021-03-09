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Школьников эвакуировали в Витебске - "заминировали" восемь школ

09.03.2021 14:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 800 человек эвакуировано в результате ложного минирования школ в Витебске, сообщили в УВД Витебской области.


"9 марта в милицию обратилась директор одного из учебных заведений. Она сообщила, что на электронный адрес школы поступило сообщение о минировании учреждения образования", - сообщили Sputnik во вторник в УВД.

Аналогичное сообщение поступило и в адрес еще семи школ областного центра. По словам милиционеров, учащиеся и персонал были немедленно эвакуированы.

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"Сотрудниками СПГ в/ч 5524 обследуется здание и прилегающая к нему территория. В настоящий момент устанавливается личность "минера", - сказали в МВД.

Аналогичное сообщение поступило и в адрес еще семи школ областного центра.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Более 800 человек эвакуировано в результате ложного минирования школ в Витебске, сообщили в УВД Витебской области.
 
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