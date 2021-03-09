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Евро дешевеет третий раз подряд

09.03.2021 14:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль подорожал к доллару и евро, но девальвировался к российскому рублю. Стоимость валютной корзины снизилась на 0,03%.

Курс доллара снизился всего на 0,0020 BYN до 2,6085 BYN/USD. С начала марта доллар подорожал лишь на 0,0028 BYN.

Курс евро рухнул ещё на 0,0199 BYN до 3,0998 BYN/EUR. Это минимальный уровень за последние 46 дней.

Курс российского рубля вырос на 0,0075 BYN до 3,5166 BYN/100 RUB. А за предыдущие два дня стоимость сотни российских рублей обвалилась на 0,0362 BYN.

Итоги первой недели марта на валютном рынке РБ

На первой весенней неделе белорусский рубль незначительно девальвировался к доллару и российскому рублю, но значительно укрепился к евро:

курс доллара +0,0048 BYN (+0,18%);
курс евро −0,0465 BYN (−1,47%);
курс российского рубля +0,0063 BYN (+0,18%);

Центробанк России

Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 16 копеек до 74,2640 российских рублей. А официальный курс евро на завтра обвалился на 76 копеек до 88,1736 российских рублей — минимума за полгода.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль подорожал к доллару и евро, но девальвировался к российскому рублю. Стоимость валютной корзины снизилась на 0,03%.
 
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