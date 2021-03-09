"Меченые": BYPOL опубликовала видео с задержанными, которых помечали краской

Следует отметить, что подобная практика применялась в гитлеровских концлагерях для идентификации заключённых по странам, расе и приговору.





А в Беларуси это делалось для "сортировки" протестующих по степени их "опасности" . Помеченных черной краской избивали очень жестоко, могли покалечить и убить. А помечали черной краской, например, за "сопротивление", то есть человек просто попытался убежать от силовиков. . Помеченных черной краской избивали очень жестоко, могли покалечить и убить. А помечали черной краской, например, за "сопротивление", то есть человек просто попытался убежать от силовиков.







