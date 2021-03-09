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"Меченые": BYPOL опубликовала видео с задержанными, которых помечали краской
Источник материала: Партизан
Напомним, силовики помечали краской беларусов для идентификации и обозначения особого к ним отношения.
Следует отметить, что подобная практика применялась в гитлеровских концлагерях для идентификации заключённых по странам, расе и приговору.
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Напомним, силовики помечали краской беларусов для идентификации и обозначения особого к ним отношения.
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