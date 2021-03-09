Погода в СНГ: весеннее тепло в Алматы, температурные «качели» в Ереване

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О погоде в начале весны в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Алматы по-весеннему тепло. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 10 градусов, передает из Казахстана Кирилл Харламов. По прогнозам синоптиков, снегопадов в городе уже не будет. А в горной местности снег пролежит еще месяц. Накануне туристы увидели необычное и красивое оптическое явление в горах Алматы – гало. Ледяные кристаллы перемещаются и вращаются в воздухе на высоте до 10 километров. Из-за преломления лучей света получается эффект радуги вокруг солнца.

В высокогорье Таджикистана возможен сход лавин , а на реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта и Обихингов, Кызылсу, Яхсу ожидается повышение уровня воды, сообщает Зарина Абдуназарова. Причина – потепление. Сегодня в Таджикистане облачно, без осадков. В Душанбе плюс 17, на юге в Хатлонской области 23 градуса тепла.



На востоке Беларуси ночью столбики термометров опустились до минус 15 градусов, передает Инна Согалович. Днем ожидается от 4 градусов мороза до плюс 1. Пока белорусы ждут потепления, медведи в Березинском заповеднике уже начинают просыпаться. Следы косолапых заметили местные специалисты. Учетчику диких зверей на глаза попался и сам хищник. Ученые отмечают, что нынешний год благодаря качественному снежному покрову был очень хорошим для зимней спячки бурых медведей.

В Ереване солнечно, днем температура воздуха прогреется до плюс 11 градусов, сообщает Анна Арутюнян. Синоптики предупреждают о резком похолодании в столице Армении во второй половине недели. Температурные качели не помешали животным в столичном зоопарке выйти из зимней спячки. Бурый медведь уже появился на публике. Как и любимцы детей слон Бунка и бегемот Тайфун. Они с удовольствием греются на солнышке. А вот некоторые виды попугаев и средиземноморские черепахи ждут постоянной температуры. В открытые вольеры их переселят в апреле.