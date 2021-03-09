ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода в СНГ: весеннее тепло в Алматы, температурные «качели» в Ереване

09.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О погоде в начале весны в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Алматы по-весеннему тепло. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 10 градусов, передает из Казахстана Кирилл Харламов. По прогнозам синоптиков, снегопадов в городе уже не будет. А в горной местности снег пролежит еще месяц. Накануне туристы увидели необычное и красивое оптическое явление в горах Алматы – гало. Ледяные кристаллы перемещаются и вращаются в воздухе на высоте до 10 километров. Из-за преломления лучей света получается эффект радуги вокруг солнца.

В высокогорье Таджикистана возможен сход лавин, а на реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта и Обихингов, Кызылсу, Яхсу ожидается повышение уровня воды, сообщает Зарина Абдуназарова. Причина – потепление. Сегодня в Таджикистане облачно, без осадков. В Душанбе плюс 17, на юге в Хатлонской области 23 градуса тепла.

На востоке Беларуси ночью столбики термометров опустились до минус 15 градусов, передает Инна Согалович. Днем ожидается от 4 градусов мороза до плюс 1. Пока белорусы ждут потепления, медведи в Березинском заповеднике уже начинают просыпаться. Следы косолапых заметили местные специалисты. Учетчику диких зверей на глаза попался и сам хищник. Ученые отмечают, что нынешний год благодаря качественному снежному покрову был очень хорошим для зимней спячки бурых медведей.

В Ереване солнечно, днем температура воздуха прогреется до плюс 11 градусов, сообщает Анна Арутюнян. Синоптики предупреждают о резком похолодании в столице Армении во второй половине недели. Температурные качели не помешали животным в столичном зоопарке выйти из зимней спячки. Бурый медведь уже появился на публике. Как и любимцы детей слон Бунка и бегемот Тайфун. Они с удовольствием греются на солнышке. А вот некоторые виды попугаев и средиземноморские черепахи ждут постоянной температуры. В открытые вольеры их переселят в апреле.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медведи в белорусских заповедниках начинают просыпаться после зимней спячки.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску пачаўся судовы працэс над дзяўчынай, якая перажыла катаваньні на Акрэсьціна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by