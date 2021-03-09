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Погода в СНГ: весеннее тепло в Алматы, температурные «качели» в Ереване
09.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О погоде в начале весны в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».
В Алматы по-весеннему тепло. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 10 градусов, передает из Казахстана Кирилл Харламов. По прогнозам синоптиков, снегопадов в городе уже не будет. А в горной местности снег пролежит еще месяц. Накануне туристы увидели необычное и красивое оптическое явление в горах Алматы – гало. Ледяные кристаллы перемещаются и вращаются в воздухе на высоте до 10 километров. Из-за преломления лучей света получается эффект радуги вокруг солнца.
В высокогорье Таджикистана возможен
В Ереване солнечно, днем температура воздуха прогреется до плюс 11 градусов, сообщает Анна Арутюнян. Синоптики предупреждают о резком похолодании в столице Армении во второй половине недели. Температурные качели не помешали животным в столичном зоопарке выйти из зимней спячки. Бурый медведь уже появился на публике. Как и любимцы детей слон Бунка и бегемот Тайфун. Они с удовольствием греются на солнышке. А вот некоторые виды попугаев и средиземноморские черепахи ждут постоянной температуры. В открытые вольеры их переселят в апреле.
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Медведи в белорусских заповедниках начинают просыпаться после зимней спячки.
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