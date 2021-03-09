ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Будет проведена девальвация и заморозка валютных вкладов?»

09.03.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Будет проведена девальвация и заморозка валютных вкладов?»

  • 9.03.2021, 14:20
«Будет проведена девальвация и заморозка валютных вкладов?»

Белорусы подозревают власть в планах «ограбления через инфляцию».

Весь 2021 год мы сталкиваемся с аномальным ростом цен. При этом рубль относительно евро и доллара не падает, пишет телеграм-канал «Страна для жизни».

С чем это может быть связано?

Еще 6 марта поступила новость о том, что Нафтан поднял цену на топливо на 40%.

«Нафтан в шесть вечера на 40% поднял цены. Целый день простояли бензовозы, не давали разрешение на загрузку. В итоге в 17.48 пришел срочный телетайп о повышении цен.

Это - только действия одной государственной компании по давлению на рынок. Цены растут не только из-за дорогого топлива, но и задранных до совсем неадекватных значений налогов.

Казалось бы, такая выкачка средств может только убить налогообложение. Нищающее население и разоряющийся бизнес платят меньше налогов, закупают меньше продуктов и, соответственно, опустошают бюджет», — пишут читатели канала.

Один из подписчиков высказал свое предположение:

"Ориентировочно 1 июня будет проведена девальвация (70..150%) и заморозка валютных вкладов.

Населению свести расходы до минимума и покупать валюту. До июня лукашисты будут вытягивать валютные сбережения из людей через рост цен.

Девальвацию в июне хотят провести - ждут когда люди по дачам разъедутся, что бы меньше людей собрались с возмущениями «отдайте наши деньги».

«Мы понимаем, что гипотезе подписчика не стоит слепо верить. Но стоит понимать: запуск директивной девальвации - это акт экономического геноцида.

С фактической передачей власти в руки силовиков, которые уже контролируют львиную долю промышленных предприятий.

С коллапсом денежной системы и созданием экономики, в которой не останется ни частной, ни государственной собственности, только активы и власть как возможность их отобрать.

И тогда нам уже придется что-то делать», — пишет телеграм-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы подозревают власть в планах «ограбления через инфляцию».
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску пачаўся судовы працэс над дзяўчынай, якая перажыла катаваньні на Акрэсьціна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by