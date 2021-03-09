Источник материала: Хартия'97

«Будет проведена девальвация и заморозка валютных вкладов?» 9.03.2021, 14:20

Белорусы подозревают власть в планах «ограбления через инфляцию».

Весь 2021 год мы сталкиваемся с аномальным ростом цен. При этом рубль относительно евро и доллара не падает, пишет телеграм-канал «Страна для жизни» .

С чем это может быть связано?

Еще 6 марта поступила новость о том, что Нафтан поднял цену на топливо на 40%.

«Нафтан в шесть вечера на 40% поднял цены. Целый день простояли бензовозы, не давали разрешение на загрузку. В итоге в 17.48 пришел срочный телетайп о повышении цен.

Это - только действия одной государственной компании по давлению на рынок. Цены растут не только из-за дорогого топлива, но и задранных до совсем неадекватных значений налогов.

Казалось бы, такая выкачка средств может только убить налогообложение. Нищающее население и разоряющийся бизнес платят меньше налогов, закупают меньше продуктов и, соответственно, опустошают бюджет», — пишут читатели канала.

Один из подписчиков высказал свое предположение:

"Ориентировочно 1 июня будет проведена девальвация (70..150%) и заморозка валютных вкладов.

Населению свести расходы до минимума и покупать валюту. До июня лукашисты будут вытягивать валютные сбережения из людей через рост цен.

Девальвацию в июне хотят провести - ждут когда люди по дачам разъедутся, что бы меньше людей собрались с возмущениями «отдайте наши деньги».

«Мы понимаем, что гипотезе подписчика не стоит слепо верить. Но стоит понимать: запуск директивной девальвации - это акт экономического геноцида.

С фактической передачей власти в руки силовиков, которые уже контролируют львиную долю промышленных предприятий.

С коллапсом денежной системы и созданием экономики, в которой не останется ни частной, ни государственной собственности, только активы и власть как возможность их отобрать.

И тогда нам уже придется что-то делать», — пишет телеграм-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .