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Зеленский анонсировал пожизненный бан каналов Медведчука на YouTube

09.03.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Зеленский анонсировал пожизненный бан каналов Медведчука на YouTube

  • 9.03.2021, 14:01
Зеленский анонсировал пожизненный бан каналов Медведчука на YouTube
Фото: Gettyimages

Украинская власть работает над тем, чтобы телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK получили пожизненную блокировку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть работает над тем, чтобы телеканалы "пула Медведчука" получили пожизненную блокировку на YouTube, пишет "Главред".

Об этом Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм". По его словам, "средства массовой дезинформации" прикрываются свободой слова.

"Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу. А в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан", - отметил Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
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Украинская власть работает над тем, чтобы телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK получили пожизненную блокировку.
 
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