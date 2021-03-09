Источник материала: Хартия'97

Ситуация на границе ухудшается 9.03.2021, 13:46

иллюстрационное фото

Более двух тысяч большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами ЕC.

Настоящий транспортный коллапс происходит на литовском направлении — более 1370 фур, пишет сайт naviny.by :

«Каменный Лог» — более 500;

«Бенякони» — более 350;

«Котловка» — более 330;

«Привалка» — более 190.

Своего выезда в Польшу ожидает более 350 грузовиков:

«Брузги» — более 210;

«Козловичи» — более 80;

«Берестовица» — более 60.

Практически столько же стоит в «колейке» на латвийском направлении:

«Урбаны» — более 170;

«Григоровщина» — более 140.

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