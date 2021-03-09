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Ситуация на границе ухудшается
Источник материала: Хартия'97
Ситуация на границе ухудшается
Более двух тысяч большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами ЕC.
Настоящий транспортный коллапс происходит на литовском направлении — более 1370 фур, пишет сайт
«Каменный Лог» — более 500;
«Бенякони» — более 350;
«Котловка» — более 330;
«Привалка» — более 190.
Своего выезда в Польшу ожидает более 350 грузовиков:
«Брузги» — более 210;
«Козловичи» — более 80;
«Берестовица» — более 60.
Практически столько же стоит в «колейке» на латвийском направлении:
«Урбаны» — более 170;
«Григоровщина» — более 140.
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Более двух тысяч большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами ЕC.
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