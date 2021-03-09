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Литва расширяет понятие шпионажа, чтобы защитить тайны союзников

09.03.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Литва расширяет понятие шпионажа, чтобы защитить тайны союзников

  • 9.03.2021, 13:41
Литва расширяет понятие шпионажа, чтобы защитить тайны союзников

Правительство страны поставило задачу перед Сеймом.

Планируется расширить определение шпионажа и применять ответственность за украденные в Литве тайны союзников, сообщает delfi.lt.

Это предусмотрено в выдвинутой правительством программе задач весенней сессии Сейма. В ней говорится, что в апреле должны быть подготовлены и зарегистрированы поправки к Уголовному кодексу, которые предусматривают ужесточение ответственности за шпионаж. Планируется уточнить понятие шпионажа, чтобы оно охватывало сбор и передачу не только государственной, но и служебной тайны.

"Мы прекрасно знаем, что накопление информации враждебных разведслужб не обязательно должно быть тайным, оно может быть и для служебного использования, и информацией, которую конфиденциально передали или засекретили другие государства. Для защиты этого интереса, предусмотрено, что в случае шпионажа, объектом преступления должна считаться и государственная, и служебная тайна, и засекреченная информация, переданная зарубежным государством", – сказал BNS министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, также планируется усилить защиту интересов партнеров в Литве. "Литва заключила ряд договоров о хранении секретной и конфиденциальной информации других государств как член НАТО и Евросоюза. Но до сих пор нельзя обеспечить защиту интересов других стран, например, если шпионская деятельность в Литве осуществлялась бы против государства-союзника", – сказал министр.

"Согласно этим изменениям, которые планируются, будет обеспечиваться и защита интересов наших союзников в этой сфере", – подчеркнул он.

А. Анушаускас также сказал, что планируется предусмотреть ответственность за нарушение суверенитета Литвы с помощью информационных технологий.

"До сих пор ответственность за использование таких технологий не была предусмотрена", – отметил он.

Министр пока не знает, будет ли более строгим наказание за шпионаж. Сейчас за передачу зарубежному государству или его организации государственной тайны Литвы Уголовный Кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет, а за такие действия по указанию зарубежного государства – от 3 до 15 лет.

Публичные призывы к нарушению суверенитета Литвы наказываются лишением свободы до 5 лет. На минувшей неделе в Сейме была представлена оценка угроз национальной безопасности за прошлый год, проведенная литовской разведкой. В ней говорится, что вербовка жителей Литвы является постоянным процессом, а ее масштабы выросли.

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Правительство страны поставило задачу перед Сеймом.
 
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