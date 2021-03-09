Белорусы завалили МОК комментариями в Instagram после заявления по Виктору Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Вчера Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси. После этого в комментарии к публикациям МОК в Instagram пришли сотни белорусов. И вот что они писали.



Фото: НОК Беларуси

Подавляющее число комментаторов написали слова благодарности за твердую позицию Международного олимпийского комитета. Белорусы говорили спасибо за поддержку людей в борьбе за права человека в Беларуси, а также за то, что МОК «стоит плечом к плечу с белорусами в битве против зла».



Скриншоты из аккаунта МОК в Instagram

Некоторые также отметили, что подобные решение еще на один шаг приближают победу честности и справедливости.



Скриншоты из аккаунта МОК в Instagram



Скриншоты из аккаунта МОК в Instagram

Известный телеведущий Антон Мартыненко, летом уволившийся с телеканала СТВ, также поблагодарил МОК за позицию.

— Спасибо за поддержку, Беларусь вас слышит, — написал Мартыненко в аккаунте Международного олимпийского комитета.