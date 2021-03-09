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Белорусы завалили МОК комментариями в Instagram после заявления по Виктору Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Вчера Международный олимпийский комитет
Подавляющее число комментаторов написали слова благодарности за твердую позицию Международного олимпийского комитета. Белорусы говорили спасибо за поддержку людей в борьбе за права человека в Беларуси, а также за то, что МОК «стоит плечом к плечу с белорусами в битве против зла».
Некоторые также отметили, что подобные решение еще на один шаг приближают победу честности и справедливости.
Известный телеведущий Антон Мартыненко, летом уволившийся с телеканала СТВ, также поблагодарил МОК за позицию.
— Спасибо за поддержку, Беларусь вас слышит, — написал Мартыненко в аккаунте Международного олимпийского комитета.
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