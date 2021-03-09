8 ярких белорусок, чьи имена точно знают за пределами нашей страны (и это не только триумвират)

Источник материала: Tut.by

Быть белорусской женщиной — значит быть смелой, сильной и решительной. Наши девушки способны на невероятные вещи: за пару месяцев превратиться из домохозяйки в уверенного лидера, построить ИТ-компанию, которая будет отмечена в списке Forbs или, несмотря на прессинг, писать важные и нужные материалы. По свежим следам вчерашнего праздника собрали для вас восьмерку белорусских женщин, имена которых знают далеко за пределами Беларуси (и это не только триумвират Тихановская-Колесникова-Цепкало).



Екатерина Гордеева Специалист по стратегическому имиджу , постоянный автор и фэшн-редактор LADY , постоянный автор и фэшн-редактор LADY

Нина Багинская, активистка



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Первый протест, в котором Нина Багинская приняла участие, случился в 1988-м году в Куропатах, где сегодня находится мемориал жертвам сталинского режима. С тех пор она не раз оказывалась на маршах и пикетах: участвовала в акциях оппозиции «Чарнобыльски шлях», протестах против аннексии Крыма.

Была неоднократно задержана и оштрафована. «Мне нужно прожить 120 лет, чтобы их все выплатить», — шутит Нина. В свете последних событий в её квартире провели обыск, во время которого была сломана семейная реликвия Багинских — старое кресло.

Нина появляется на маршах и акциях, неся в руках большой БЧБ-флаг. Зачастую, силовики отнимают его у женщины, но она шьет новый. А ее фраза «Я гуляю», сказанная сотруднику ОМОНа, преграждавшем путь, мгновенно ушла в народ.

Имя белоруски часто появляется в мировых СМИ — как в новостных изданиях, так и в глянце .

Екатерина Борисевич, журналист



Фото: Belta via Reuters

Катерина — один из авторов правового проекта TUT.BY «Если к вам пришли» . До ареста в своих материалах журналист часто освещала громкие судебные процессы. Благодаря ее вниманию дело инженера МЗКТ Андрея Головача, который провел в тюрьме 50 месяцев, получило широкую огласку.

События, произошедшее вечером 11 ноября на «Площади Перемен», когда был жестоко избит Роман Бондаренко, взбудоражили всю страну. Екатерина начала готовить материал, доказывающий, что в момент своей смерти Роман был трезв. Вскоре против журналистки было возбуждено уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны, которое «повлекло тяжкие последствия».

Несмотря на то, что родственники Романа не предъявляли претензий к СМИ и дали согласие на распространение информации о состоянии погибшего сына, Екатерину приговорили к 6 месяцам колонии, а также штрафу в 100 базовых величин.

Правозащитная организация «Amnesty International» признала Катерину Борисевич узником совести. Она признана политической заключенной вместе с другими журналистками: Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой.

Ольга Хижинкова — «Мисс Беларусь», экс-пресс-секретарь «Динамо-Брест», филантроп, зоозащитница



Фото: Алла Шилец для TUT.BY

— До событий 2020 года Ольга была известна не только как королева красоты и популярная модель, но и как зоозащитник. Хижинкова помогала брошенным животным обрести новый дом, сама брала на передержку кошек и собак, занималась стерилизацией, чтобы сократить популяцию бездомных зверей.

После президентских выборов Ольга стала одним из громких голосов протеста, неоднократно высказывалась за демократические перемены и против насилия над белорусами.

8 ноября 2020 года была задержана сотрудниками силовых структур, а вышла на свободу только 20 декабря — спустя 42 суток ареста.

Условия, в которых содержали Ольгу, были максимально жесткими. Но даже за решёткой ей удавалось вести себя как настоящей «Мисс Беларусь» — корректно и доброжелательно. Первое, что сделала Хижинкова, оказавшись на свободе — помогла подруге забрать кота, которого увидела на выходе из тюрьмы.

Марина Линчук, модель

— Еще одна модель из Беларуси, чье имя знают во всем мире — Марина Линчук. Девушка сотрудничала, пожалуй, со всеми громкими брендами и глянцевыми изданиями современности. Ее можно видеть на обложках российской, итальянской, японской, турецкой, немецкой, мексиканской, испанской и португальской версий журнала Vogue. Она снималась для Harper’s Bazaar, Numéro, Glamour и ELLE.

Старт карьеры Марины был в Минске, но не видя перспектив в родной стране, она переезжает в Москву, где начинает работать в модельном агентстве IQ Models.

Поворотной в карьере модели стала фотосессия у знаменитого фотографа Стивена Мейзела. После удачных фото на Линчук обращают внимания Versace, Donna Karan, Christian Dior, Gap, Kenneth Cole, Escada, Dolce & Gabbana, Max Mara, DSquared2 и многие другие. В последующем, она будет неоднократно работать с этими домами мод.

Марина разбивает вдребезги стереотипы об интеллекте моделей: она владеет в совершенстве несколькими языками и работает над экологическими проектами.

Светлана Алексиевич, писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Светлана Алексиевич — первый нобелевский лауреат в истории независимой Беларуси. В 2015-м году. Впервые за 50 лет премия досталась писателю, работающему в жанре документальной литературы. И впервые — женщине-белоруске.

Книги Алексиевич раскрывают непривычную, часто болезненную сторону недавних исторических событий. «У войны не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд хэнд» — повествуют о темной части хорошо знакомых нам времен.

После президентских выборов-2020 Светлана вошла в президиум Координационного совета. 20 августа Александр Конюк, бывший генпрокурор Беларуси, заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Через месяц, к концу сентября, Светлана покинула страну. Сейчас писательница находится в Германии и ждет возможности вернуться на Родину.

Мария Дмитрук, it-предприниматель



Фото: личный архив Марии Дмитрук / Twitter

— Мария родилась в Минске, но еще подростком переехала в США, где окончила Гавайский Тихоокеанский университет.

В 2018-м году Дмитрук стала соучредителем Prodsmart — компании, предоставляющей небольшим фирмам доступ к передовому программному обеспечению для управления производством.

В том же году Prodsmart смог привлечь 5 миллионов долларов инвестиций, а уже в 2020-м разработчики планировали выйти на прибыль в 2,3 миллиона долларов. Впечатляющий старт для хрупкой блондинки.

Любовь Пашковская, CEO & co-founder в Verv



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Свой путь в ИТ Пашковская начинала с позиции обычного тестировщика, но уже через 5 лет смогла возглавить отдел мобильной разработки Viaden Media — одной из крупнейших компаний Беларуси.

Вскоре Пашковская запустила на рынок собственное мобильное приложение для фитнеса и похудения — Verv. На данный момент Verv — одно из самых популярных фитнес-приложений в Европе и США: оно помогло пользователям суммарно похудеть более чем на 1,3 млн кг.

Годовая выручка компании составляет $ 30 млн. А соучредитель и CEO компании Verv, Любовь Пашковская, была отмечена в рейтинге Forbes «Европейский Топ-50 женщин техиндустрии».

Светлана Шевлик, директор группы компаний «А-100 Девелопмент»





Пример карьерного роста Светланы кажется удивительным: девушка стартовала с позиции секретаря, а уже через 10 лет возглавила «А-100 Девелопмент» — крупнейшую девелоперскую компанию Беларуси.

Чтобы перебраться из кресла секретаря в кресло топ-менеджера, Светлане пришлось хорошенько потрудиться. Девушке постоянно приходилось совмещать работу и учебу: о восьмичасовом сне пришлось забыть, Шевлик работала на износ и спала всего по 4−5 часов в сутки.

Сейчас под руководством Светланы реализовываются необычные для нашей страны жилые проекты: «Новая Боровая», «Пирс», «Зеленая Гавань», «Депо». Несмотря на большую загрузку, Шевлик сумела выделить время на увлечения — ее часто можно увидеть на марафонских и полумарафонских забегах по всему миру.

Уверены, что наш список не полный. Делитесь в комментариях белорусками, которые заслуживают места в этом топе!