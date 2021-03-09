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Белорусов, получавших помощь от BY_help, вызывают в СК и ДФР в качестве свидетелей по уголовному делу
Источник материала: Tut.by
Белорусов, получавших денежную помощь от BY_help, вызывают в Следственный комитет в качестве свидетелей по уголовному делу. Об этом нам сообщили несколько читателей, столкнувшихся с такой ситуацией. Ранее СК уже предупреждал о том, что получатели помощи могут быть вызваны на допрос в качестве свидетелей.
— Меня вызвали в Следственный комитет как свидетеля по уголовному делу. Уголовное дело заведено на несколько человек из BY_help. Мне задали вопрос, кто и как оплачивал мне штраф, — написал нам один из читателей.
Еще одна читательница рассказала, что ее тоже вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу, но не в СК, а в Департамент финансовых расследований (ДФР). Она туда пока не сходила и попросила выслать ей соответствующую повестку.
— Повестка оказалась в почтовом ящике, на 11 число. Без вручения лично она не имеет никакого веса. Из фонда мне прислали памятку, как себя вести на допросе, так что я вооружилась знаниями, — говорит читательница.
Ранее Следственный комитет уже
В ноябре 2020 года у белорусов, получавших денежную помощь от фонда BY_help на лечение и оплату штрафов,
Позже в ситуацию
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Белорусов, получавших помощь от BY_help, вызывают в СК и ДФР в качестве свидетелей по уголовному делу
Об этом нам сообщают читатели.
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