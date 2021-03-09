Белорусов, получавших помощь от BY_help, вызывают в СК и ДФР в качестве свидетелей по уголовному делу

Источник материала: Tut.by

Белорусов, получавших денежную помощь от BY_help, вызывают в Следственный комитет в качестве свидетелей по уголовному делу. Об этом нам сообщили несколько читателей, столкнувшихся с такой ситуацией. Ранее СК уже предупреждал о том, что получатели помощи могут быть вызваны на допрос в качестве свидетелей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Меня вызвали в Следственный комитет как свидетеля по уголовному делу. Уголовное дело заведено на несколько человек из BY_help. Мне задали вопрос, кто и как оплачивал мне штраф, — написал нам один из читателей.

Еще одна читательница рассказала, что ее тоже вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу, но не в СК, а в Департамент финансовых расследований (ДФР). Она туда пока не сходила и попросила выслать ей соответствующую повестку.

— Повестка оказалась в почтовом ящике, на 11 число. Без вручения лично она не имеет никакого веса. Из фонда мне прислали памятку, как себя вести на допросе, так что я вооружилась знаниями, — говорит читательница.

Ранее Следственный комитет уже предупреждал о том, что получатели денежной помощи от BY_help смогут дать показания «об обстоятельствах, источнике и цели поступления денежных средств на счет в банке на допросе в качестве свидетеля после вызова следователем или по его поручению сотрудником органа дознания».

В ноябре 2020 года у белорусов, получавших денежную помощь от фонда BY_help на лечение и оплату штрафов, заблокировали карты, на которые приходили выплаты. В Следственном комитете блокировку объяснили расследованием уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В частности, по словам СК, один из основателей BY_help Алексей Леончик, признанный подозреваемым по уголовному делу, перечислял со своего счета «денежные средства для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие». На эти деньги был наложен арест. После этого на счетах у многих получателей помощи образовался минус, некоторые не могли получить пенсии, пособия и зарплаты.

Позже в ситуацию вмешался Нацбанк и согласовал механизм наложения ареста с СК. В нем прописано, что на деньги, поступившие из других источников, наложить арест нельзя. После этого белорусам вернулись деньги, списанные за счет зарплат или накоплений.